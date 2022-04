Blackline Safety : Acquisition de Swift Labs, spécialiste de l'IdO, pour élargir le portefeuille des travailleurs connectés.

Calgary, Canada- Blackline Safety Corp. (TSX : BLN)("Blackline" ou "Blackline Safety"), un chef de file mondial en matière de technologie de sécurité connectée, a annoncé aujourd'hui qu'elle a fait l'acquisition de Swift Labs Inc. Swift Labs Inc.(" Swift Labs "), une société de conseil en conception et en ingénierie de l'Internet des objets (IoT), pour un montant de 5 millions de dollars sous la forme d'une combinaison d'espèces et d'actions.

Fondée en 2014 par des experts en technologie de Blackberry, Nortel et Apple, Swift Labs tire parti de ses profonds talents techniques dans tous les aspects de la conception et du développement de produits sans fil pour aider les entreprises à connecter leurs produits au cloud. Swift Labs a fourni un service de bout en bout, de la conception du produit à la livraison en passant par les tests, à des clients sur des marchés mondiaux. En 2021, Swift Labs a généré un chiffre d'affaires de 4 millions de dollars en desservant des entreprises mondiales de premier plan.

L'acquisition de Swift Labs fait progresser la stratégie de Blackline, qui consiste à connecter les travailleurs grâce à la technologie, en renforçant notre expertise en matière de développement de produits. L'acquisition permettra à Blackline d'accélérer son rythme d'innovation en augmentant sa capacité de développement de produits.

"Je suis ravi d'accueillir Swift Labs et son personnel dans notre équipe. Blackline Safety Je suis ravi d'accueillir Swift Labs et ses collaborateurs dans notre équipe. Au cours des trois dernières années de collaboration avec Swift Labs, l'entreprise s'est avérée être le partenaire idéal pour nous aider à accélérer notre connexion du lieu de travail industriel", a déclaré M. Slater. Cody Slater, PDG et président de Blackline Safety. "Swift Labs accélérera l'avancement de notre feuille de route de produits, tout en fournissant une capacité supplémentaire pour rechercher d'autres opportunités de connecter le matériel non connecté dans l'ensemble du lieu de travail industriel."

"L'acquisition de Swift Labs nous permet de mieux servir nos clients internationaux et de les aider à redéfinir l'avenir du travail industriel grâce à la technologie", a ajouté M. Slater.

BlacklineLa suite de produits et l'analyse des données de l'entreprise connectent les travailleurs grâce à des dispositifs portables géolocalisés et à un système de surveillance en nuage pour aider ses clients à atteindre l'objectif de zéro incident de sécurité, à améliorer leurs performances, à accroître leur productivité et à renforcer leur profil ESG.

" Je suis ravie d'avoir trouvé une si forte synergie avec [...] Blackline Safety avec des valeurs, des cultures, des stratégies de croissance et un engagement envers les politiques ESG qui se chevauchent", a déclaré Lara Swift, fondatrice et PDG de Swift Labs. "Unir nos forces avec une entreprise leader sur le marché mondial comme Blackline maximisera la portée de nos produits et services, tout en veillant à ce que les meilleurs talents technologiques du pays restent au Canada - une des raisons pour lesquelles j'ai fondé cette entreprise."

Slater a ajouté : "L'acquisition de Swift labs nous apportera non seulement une équipe de professionnels de l'IdO très expérimentés et talentueux, mais aussi une gamme de produits de surveillance qui renforceront le portefeuille global de Blacklineaprès l'intégration."

La transaction a été conclue le 31 mars 2022 pour une contrepartie totale, avant les ajustements habituels, de 5 millions de dollars, comprenant 3,2 millions de dollars en espèces et l'émission d'un total de 270 776 actions ordinaires dans le capital de Blackline. Les actions sont soumises à un blocage contractuel selon lequel 50 % des actions peuvent être vendues six mois après la clôture, le solde pouvant être vendu 18 mois après la clôture.

Blackline Safety est un leader technologique qui stimule l'innovation dans la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT. Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à des analyses prédictives, Blackline permet aux entreprises de tendre vers zéro incident de sécurité et d'améliorer leurs performances opérationnelles. Blackline fournit des dispositifs portables, une surveillance personnelle et de zone des gaz, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour relever des défis de sécurité exigeants et améliorer la productivité globale des organisations avec une couverture dans plus de 100 pays. Doté d'une connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline fournit une ligne de vie à des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 177 milliards de points de données et initié plus de cinq millions de réponses d'urgence. Pour plus d'informations, visitez BlacklineSafety.comet connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedInet Instagram.

LES CONTACTS AVEC LES INVESTISSEURS ET LES ANALYSTES :

Matt Glover ou Jeff Grampp, CFA

Groupe Gateway, Inc.

BLN@GatewayIR.com

949 574 3860

CONTACT MEDIA :

Marty Cej

Longview Communications

mcej@longviewcomms.ca

403 512 5730

Ce communiqué de presse contient des déclarations et des informations prospectives (collectivement " informations prospectives ") au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables concernant, entre autres, l'évaluation de Blackline selon laquelle l'acquisition accélérera le rythme d'innovation de Blacklineet élargira ses capacités de développement de produits, la conviction de Blackline que l'acquisition contribuera à l'innovation de son portefeuille de sécurité connectée pour unir tous les éléments du lieu de travail industriel par la technologie, l'évaluation par Blackline d'autres opportunités d'acquisition, le fait que la transaction maximisera la portée des services de Blackline, tout en garantissant que les meilleurs talents technologiques du pays restent au Canada. Blackline La société a fourni ces déclarations prospectives sur la base de certaines attentes et hypothèses qu'elle juge raisonnables à ce moment-là, y compris des attentes et des hypothèses concernant les perspectives commerciales, les avantages et les opportunités de la transaction, les demandes des clients, la disponibilité et le coût du financement, de la main-d'œuvre et des services, le fait que Blackline poursuivra des stratégies et des opportunités de croissance de la manière décrite dans le présent document, et qu'elle disposera de ressources et d'opportunités suffisantes pour cela, ou que d'autres stratégies ou opportunités pourront être poursuivies à l'avenir, et l'impact de la concurrence croissante. Bien que Blackline estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces informations prospectives sont fondées sont raisonnables, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces informations prospectives car Blackline ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. Les informations prospectives portent sur des événements et des conditions futurs qui, de par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes inhérents, y compris les risques abordés dans le rapport de gestion et la notice annuelle de Blackline pour l'exercice clos le 31 octobre 2021 et disponibles sur sedar à l'adresse www.sedar.com. Blackline Les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la société pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les renseignements prospectifs et, par conséquent, rien ne garantit que l'un ou l'autre des événements prévus dans les renseignements prospectifs se produira ou aura lieu, ou, si c'est le cas, quels avantages Blackline en tirera. La direction a inclus le résumé ci-dessus des hypothèses et des risques liés aux informations prospectives fournies dans ce communiqué de presse afin de donner aux lecteurs une perspective plus complète des opérations futures de Blackline et ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Les lecteurs sont avertis que les listes de facteurs ci-dessus ne sont pas exhaustives. Ces déclarations prévisionnelles sont faites à la date du présent communiqué de presse et Blackline décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement toute information prévisionnelle, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.