Blackline Safety : Amélioration de la performance de la DEI et fixation d'un objectif climatique net zéro

Le rapport ESG 2021 met en évidence une augmentation de 8 % des femmes dans l'encadrement, une représentation ethnique de 30 % dans la main-d'œuvre et un triplement des organisations à but non lucratif soutenues par des objectifs audacieux pour l'avenir.

17 février 2022

Calgary, Canada-- Blackline Safety Corp. (TSX : BLN), un chef de file mondial dans le domaine de la technologie de sécurité connectée avec un modèle d'affaires HeSaaS (Software-as-a-Service) basé sur le matériel, a annoncé aujourd'hui qu'elle a augmenté sa performance en matière de diversité, d'équité et d'inclusion en 2021, qu'elle a stimulé l'engagement de ses employés alors que ses effectifs ont doublé et qu'elle s'est engagée à devenir une entreprise à émissions nettes zéro d'ici la fin de l'exercice 2023. Les points forts des progrès réalisés à ce jour et les voies à suivre pour atteindre l'objectif de zéro émission sont détaillés dans son rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) 2021, publié aujourd'hui.

"Notre technologie de travailleur connecté protège plus de 100 000 personnes et génère des informations sur la sécurité et les opérations basées sur les données qui améliorent la performance ESG de nos clients dans le monde entier. Nous reconnaissons depuis longtemps l'importance de créer des lieux de travail durables qui intègrent à la fois la résilience et l'adaptabilité dans les affaires - et qui construisent un monde meilleur ", a déclaré Cody Slater, directeur général et président du conseil d'administration de l'entreprise. Blackline Safety.

"Je suis fier des réalisations effectuées au cours de l'exercice 2021 liées à notre propre performance ESG en augmentant la diversité de notre personnel, en soutenant les communautés dans lesquelles nous opérons et en nous alignant sur les objectifs nets zéro de la société, des clients et des investisseurs. En 2022, nous continuerons à nous appuyer sur les progrès réalisés, notamment en visant une utilisation de 100 % des énergies renouvelables à l'échelle de l'entreprise d'ici la fin de l'année. Blackline a une politique d'équité salariale et en 2022, nous obtiendrons également la certification d'équité salariale."

Points saillants du rapport ESG Blackline SafetyRapport ESG de l'exercice 2021 :

L'entreprise a développé une main-d'œuvre diversifiée et inclusive , avec une représentation ethnique de 30 %, soit une augmentation de 6 % par rapport à l'année précédente, et une augmentation de 8 % des femmes dans l'encadrement. Afin de poursuivre la construction d'une culture d'appartenance et d'inclusion, l'entreprise s'engagera davantage auprès des groupes sous-représentés dans le cadre du recrutement et augmentera le soutien au mentorat et les opportunités de leadership.

"Aujourd'hui, plus que jamais, la stratégie des entreprises, des produits et des organisations doit intégrer les performances ESG, à la fois pour répondre aux attentes croissantes des parties prenantes et pour assurer une croissance responsable et la création de valeur à long terme pour les actionnaires", a déclaré Cheemin Bo-Linn, président du comité de gouvernance, de rémunération et de développement durable."En tant que conseil d'administration, nous sommes satisfaits des progrès réalisés à ce jour par l'entreprise en matière d'objectifs et de domaines d'intérêt ESG. Blackline SafetyNous continuons à nous engager activement dans l'approche et les responsabilités de la société, soutenues par un cadre de gouvernance qui fournit une supervision et une responsabilité claires. Nous espérons Blackline Safety continue à réaliser des progrès significatifs dans le cadre de ses initiatives ESG dans les années à venir."Pour une vue d'ensemble de tous les efforts ESG de Blackline SafetyPour un aperçu de tous les efforts ESG de l'entreprise et pour lire le rapport, visitez le site suivant www.blacklinesafety.com/esg . Le rapport ESG 2021 est également disponible sous la forme de PDF téléchargeable

Blackline SafetyLe rapport ESG 2021 de la société s'inspire des cadres de divulgation du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et du Global Reporting Initiatives (GRI), ainsi que des objectifs de développement durable des Nations Unies. Pour plus d'informations sur le rapport et les objectifs ESG de la société, contactez esg@blacklinesafety.com.

À propos de Blackline Safety

Blackline Safety est un leader mondial de la sécurité connectée qui contribue à garantir que chaque travailleur effectue son travail et rentre chez lui en toute sécurité chaque jour. Blackline Safety L'entreprise fournit des technologies de sécurité portables, des systèmes de surveillance des gaz personnels et locaux, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour relever les défis de sécurité les plus exigeants et accroître la productivité des entreprises, avec une couverture dans plus de 100 pays. Blackline Safety Les wearables constituent une bouée de sauvetage pour des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 170 milliards de points de données et déclenché plus de cinq millions de réponses d'urgence. Grâce à la connectivité cellulaire et satellitaire, nous veillons à ce que les secours ne soient jamais trop loin. Pour plus d'informations, visitez BlacklineSafety.com et connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

