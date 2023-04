Blackline Safety : Annonce d'un partenariat pour la titrisation des baux

Calgary, Canada

Blackline Safety offre des options d'achat flexibles à ses clients - ils peuvent acheter, louer ou prendre en crédit-bail - afin d'améliorer la compétitivité de son offre. Les clients peuvent acheter des équipements en tant que dépenses d'investissement, les louer en tant que dépenses d'exploitation ou les louer pour des projets à court terme tels que les fermetures et les révisions d'installations, afin de s'adapter à n'importe quel budget. L'option de location a été très appréciée par les clients de Blacklineet, avec la mise en place du programme de titrisation, la société peut choisir de vendre ses créances de location à CWB Maxium dans les 30 jours suivant la signature d'un nouveau contrat avec un client.



Le programme de titrisation avec CWB Maxium aura une durée renouvelable d'un an et remplace l'obligation pour Blacklinede financer entièrement les obligations de location de ses clients par une nouvelle facilité d'achat basée sur des achats de location pouvant atteindre 15 millions de dollars (CAD) et 35 millions de dollars (USD) pour ses vêtements de sécurité et son équipement de surveillance des gaz de zone. La nouvelle facilité d'achat devrait fournir à la société une flexibilité financière accrue et des liquidités améliorées alors que la direction continue d'exécuter son plan stratégique et son objectif de maintenir un BAIIA ajusté positif à la fin de l'exercice 2023.



"Notre nouvel accord de facilité d'achat avec CWB Maxium est une transformation pour notre entreprise. Cette facilité améliorera le profil des flux de trésorerie du programme de crédit-bail de Blackline, ce qui nous permettra de promouvoir plus activement le crédit-bail en tant qu'alternative attrayante pour les clients qui déploient une technologie de sécurité connectée de pointe ", a déclaré Cody Slater, PDG et président du conseil d'administration de CWB Maxium. Blackline Safety.



"Combinée à notre solide position de trésorerie de 23,5 millions de dollars à la fin de notre premier trimestre fiscal, cette nouvelle facilité renforce considérablement notre flexibilité financière et nous fournit des liquidités immédiates et non dilutives tout en réduisant notre coût global du capital et en élargissant nos relations bancaires. Nous sommes ravis de nous associer à une institution financière canadienne qui partage notre esprit d'entreprise et notre désir de voir les entreprises canadiennes réussir sur la scène internationale. Nous sommes de plus en plus confiants dans notre capacité à financer la société tout au long de sa transition vers la génération de flux de trésorerie disponibles et la rentabilité à la fin de l'exercice 2023."



"Nous sommes fiers d'être associés à Blackline, une entreprise qui se consacre à la sécurité et au succès de ses clients ", a déclaré Daryl MacLellan, président et chef de la direction de CWB Maxium. "Elle continue à mettre sur le marché des produits innovants et nous nous réjouissons de soutenir sa croissance future.



La facilité d'achat est soumise à diverses conditions, y compris des clauses financières et des clauses de performance. L'option de renouvellement annuel est soumise à l'approbation de CWB Maxium, à sa seule discrétion, avec un préavis de 60 jours.



Echelon Capital Markets a agi en tant que conseiller financier exclusif dans le cadre de l'arrangement du programme de titrisation.





À propos de Blackline Safety

Blackline Safety est un leader technologique qui stimule l'innovation au sein de la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT (Internet des objets). Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à l'analyse prédictive, Blackline permet aux entreprises de tendre vers zéro incident de sécurité et d'améliorer leurs performances opérationnelles. Blackline fournit des dispositifs portables, des systèmes de surveillance des gaz personnels et locaux, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour répondre aux défis exigeants en matière de sécurité et améliorer la productivité globale des organisations, avec une couverture dans plus de 100 pays. Doté d'une connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline est une bouée de sauvetage pour des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 200 milliards de points de données et déclenché plus de sept millions d'interventions d'urgence. Pour plus d'informations, visitez le site BlacklineSafety.comet connectez-vous avec nous sur Facebook,Twitter, LinkedIn et Instagram.





À propos de CWB Maxium

Spécialisée dans les prêts au marché intermédiaire depuis 1993, CWB Maxium Financial, Inc. est un prêteur qui offre des solutions de financement créatives aux entreprises à travers le Canada. En tant que membre du Groupe de sociétés financières CWB, nous disposons de solides capacités de financement et d'accès au capital, ce qui nous permet d'aider plus de clients de plus de façons. Grâce à notre processus décisionnel simple et à notre communication ouverte, il est facile pour vous de savoir où vous en êtes à chaque étape du processus.





LES CONTACTS AVEC LES INVESTISSEURS ET LES ANALYSTES :

Shane Grennan, directeur financier

investors@blacklinesafety.com

Téléphone : +1 403 630 8400



CONTACT MEDIA

Christine Gillies, CPMO

cgillies@blacklinesafety.com

Téléphone : +1 403 629 9434

Note concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'utilisation des mots " s'attendre à ", " anticiper ", " continuer ", " estimer ", " peut ", " sera ", " projeter ", " devrait ", " croire ", " planifier ", " avoir l'intention " et d'autres expressions similaires ont pour but d'identifier les informations ou les déclarations prospectives. En particulier, mais sans limiter ce qui précède, ce communiqué de presse contient des déclarations concernant les conditions anticipées de la facilité d'achat, que la nouvelle facilité devrait fournir à la Société une flexibilité financière accrue et une liquidité améliorée alors que la direction exécute son plan stratégique et son objectif d'un EBITDA ajusté positif soutenu à partir de l'exercice 2023 ; les avantages potentiels de cette facilité, notamment le fait qu'elle devrait permettre à la société de promouvoir plus activement la location en tant qu'alternative attrayante pour les clients qui déploient la technologie de sécurité connectée de Blacklinesans avoir d'impact sur son bilan ; l'attente de la société de passer à une rentabilité soutenue et à un flux de trésorerie disponible à la fin de l'exercice 2023. Bien que Blackline estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, il convient de ne pas s'y fier indûment car Blackline ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives portent sur des événements et des conditions futurs, elles comportent, par nature, des risques et des incertitudes inhérents. Le nombre de clients qui choisissent le programme de crédit-bail de Blackline peut changer, les conditions des contrats de crédit-bail peuvent ne pas être éligibles au financement dans le cadre de la nouvelle facilité, le respect par Blackline des conditions de la nouvelle facilité et de sa facilité garantie de premier rang, les défaillances dans le cadre de la nouvelle facilité ou de la facilité de crédit de premier rang de la société. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date de celui-ci et Blackline ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, à moins que les lois sur les valeurs mobilières en vigueur ne l'exigent.