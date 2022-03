Blackline Safety : Annonce d'une conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2022

Calgary, Canada - Le 8 mars 2022 - Blackline Safety Corp. (TSX : BLN), un chef de file mondial en matière de technologie de sécurité connectée avec un modèle d'affaires de logiciel-service (HeSaaS) axé sur le matériel, a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2022 avant l'ouverture des marchés le mercredi 16 mars 2022. La direction organisera une conférence téléphonique et une webdiffusion pour discuter des résultats financiers de la société à 11h00 ET le même jour.

Blackline Safety Conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre 2022 de Corp.

Quand :Mercredi16 mars 2022

Heure : 11 h 00 ET - 12 h 00 ET

Lien : https://www.gowebcasting.com/11756

Instructions de connexion : Veuillez composer le numéro 5 à 10 minutes avant l'heure de début prévue et demander à rejoindre la conférence.

Canada/USA TF : 1-800-319-4610

Péage de Toronto : +1-416-915-3239

Appel international : +1-604-638-5340

Si vous ne pouvez pas assister à la conférence en direct, une rediffusion sera disponible en composant l'un des numéros de téléphone ci-dessus et en entrant le code d'accès à la rediffusion 8635.

À propos de Blackline Safety: Blackline Safety est un leader mondial de la sécurité connectée qui contribue à garantir que chaque travailleur accomplit son travail et rentre chez lui en toute sécurité chaque jour. Blackline fournit une technologie de sécurité portable, une surveillance personnelle et de zone des gaz, un logiciel connecté au cloud et des analyses de données pour relever des défis de sécurité exigeants et augmenter la productivité des organisations avec une couverture dans plus de 100 pays. Blackline Safety Les wearables constituent une bouée de sauvetage pour des dizaines de milliers d'hommes et de femmes, ayant rapporté plus de 171 milliards de points de données et déclenché plus de cinq millions de réponses d'urgence. Grâce à la connectivité cellulaire et satellitaire, nous veillons à ce que les secours ne soient jamais trop loin. Pour plus d'informations, visitez BlacklineSafety.comet connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedInet Instagram.

INVESTOR/ANALYST CONTACT

Cody Slater, PDG

cslater@blacklinesafety.com

Téléphone : +1 403 451 0327

CONTACT MEDIA

Christine Gillies, CMO

cgillies@blacklinesafety.com

Téléphone : +1 403 629 9434