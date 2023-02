Blackline Safety : Annonce de promotions clés et de changements de direction

Promotions aux nouveaux postes de président, de chef des produits et du marketing, de chef du personnel et de chef de l'information.

CalgaryCanada- le 23 février 2023 Blackline Safety Corp.(TSX : BLN), un chef de file mondial en matière de technologie de sécurité connectée, a annoncé aujourd'hui les promotions et les changements clés suivants au sein de son équipe de direction :

Sean Stinson Directeur de la croissanceest promu au rôle supplémentaire de président. Avec cette nomination, Stinson assumera la direction des offres de logiciels et de services professionnels, y compris les analyses personnalisées de Blackline Vision. Il continuera à diriger toutes les activités génératrices de revenus, y compris les ventes, le succès des clients et la gestion des canaux. Stinson a rejoint Blackline en 2013 et a occupé progressivement des postes de direction au sein de la société, notamment dans les domaines des ventes, des produits, des services de données, de l'expérience utilisateur, de la réussite des clients et du service clientèle. Avant de rejoindre Blackline, M. Stinson a occupé des postes de direction dans les domaines de l'ingénierie et de la gestion de projet chez BW Technologies et Honeywell.

Christine Gillies Chef du marketingva étendre ses responsabilités à la gestion des produits dans le cadre du nouveau rôle de Chief Product & Marketing Officer. Ayant rejoint Blackline il y a deux ans, Mme Gillies a dirigé avec succès des initiatives de marketing international, notamment en matière de marque, de marketing produit, de génération de la demande et de communication d'entreprise. Avant de rejoindre Blackline, Mme Gillies a fait ses preuves dans la gestion des produits chez SMART Technologies et Thor Technologies (Oracle). Elle s'est imposée comme une dirigeante dévouée et axée sur le marché, bien placée pour continuer à développer les solutions de sécurité connectées innovantes de Blackline.

Meaghan Whitney Vice-présidente des services aux personnesest promue au poste de chef des services du personnel. Dans son nouveau rôle, Meaghan Whitney sera responsable de tous les aspects des ressources humaines, y compris la santé et la sécurité, l'acquisition de talents, l'engagement des employés, les avantages sociaux, l'apprentissage et le développement. Elle travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction pour élaborer et mettre en œuvre des initiatives stratégiques visant à soutenir la croissance et la culture de l'entreprise. Avec plus de 13 ans d'expérience en ressources humaines, Whitney est une professionnelle agréée en ressources humaines et une professionnelle certifiée de la Society of Human Resource Management.

Brendon Cook, cofondateur de la société, assumera le nouveau rôle de directeur de l'information. Il supervisera les technologies de l'information, de l'informatique et des systèmes dans l'ensemble de l'entreprise, en mettant l'accent sur l'amélioration des processus et de l'efficacité grâce à la technologie. Travaillant avec les équipes chargées de la conformité, de la sécurité et de la confidentialité, Brendon soutiendra également les équipes qui se concentrent sur les certifications et les normes de qualité.





En plus des promotions de cadres, Brian Sweeney, directeur de la technologie (CTO) de Blackline, a quitté la société à compter du 23 février 2023. Avec le départ de Sweeney, ses fonctions et ses équipes ont été réalignées au sein de la nouvelle structure de direction. Plus précisément, le PDG et président du conseil d'administration, Cody Slater, supervise directement les équipes chargées des microprogrammes et du matériel, domaines dans lesquels M. Slater possède plus de 30 ans d'expérience. La société prévoit d'encourir des coûts de sortie uniques modestes au cours du deuxième trimestre de l'exercice, et de réaliser des économies à plus long terme par la suite, grâce à la consolidation du rôle du directeur technique.

"Je suis ravi d'annoncer les promotions bien méritées de Sean, Christine, Meaghan et Brendon", a déclaré M. Slater. Slater. "En tant que leaders accomplis à fort impact dans leurs domaines respectifs et ayant fait leurs preuves sur Blackline, ils apportent une combinaison complémentaire de stratégie, d'expertise technologique et de compétences de leadership. Ces promotions reflètent notre culture de récompense et de développement des talents à Blackline et je me réjouis de leurs contributions continues à la société."

"En outre, je tiens à remercier Brian pour sa contribution à Blackline au cours des deux dernières années. Nous continuerons à tirer parti des processus et de la discipline que Brian a apportés aux équipes technologiques, tout en réalignant les fonctions technologiques que Brian a dirigées au sein de notre équipe de direction actuelle, y compris moi-même. Nous avons une culture profonde et forte de l'innovation technologique et nous prévoyons de maintenir notre leadership dans le secteur des solutions de sécurité connectées alors que nous progressons sur la voie de la rentabilité", a ajouté M. Slater.

À propos de Blackline Safety

Blackline Safety est un leader technologique qui favorise l'innovation dans la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT (Internet des objets). Avec des dispositifs de sécurité connectés et des analyses prédictives, Blackline Safety permet aux entreprises de tendre vers le zéro incident de sécurité et l'amélioration des performances opérationnelles. Blackline Safety fournit des dispositifs portables, des dispositifs de surveillance des gaz personnels et de zone, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour relever des défis de sécurité exigeants et améliorer la productivité globale des organisations avec une couverture dans plus de 100 pays. Armé d'une connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline Safety fournit une ligne de vie à des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 200 milliards de points de données et lancé plus de cinq millions d'alertes d'urgence. Pour plus d'informations, visitez BlacklineSafety.comet connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedInet Instagram.

