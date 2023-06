Blackline Safety : Annonce la conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2023

Calgary, Canada- 6 juin 2023 - Blackline Safety Corp.("Blackline" ou la" Société") (TSX : BLN), un chef de file mondial de la technologie de sécurité connectée, a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2023 avant l'ouverture des marchés le mercredi 14 juin 2023. La direction organisera une conférence téléphonique et une webdiffusion pour discuter des résultats financiers de la Société à 11 h 00 HE le même jour.

Blackline Safety Corp. Conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre 2023

Quand: Mercredi 14 juin 2023

Heure: 11:00 am ET

Lien webcast:https://www.gowebcasting.com/12594

Instructions de composition: Veuillez composer le numéro 5 à 10 minutes avant l'heure de début prévue et demander à participer à la conférence téléphonique sur les résultats de Corp. Blackline Safety Corp.

- Canada/USA Appel gratuit : +1-800-319-4610

- Toronto Toll : +1-416-915-3239

- Appel international : +1-604-638-5340

Une rediffusion sera disponible après 14h00 ET du 14 juin 2023 au 14 juillet 2023 en composant le +1-800-319-6413 et en entrant le code d'accès 0243.

À propos de Blackline Safety

Blackline Safety est un leader technologique qui stimule l'innovation au sein de la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT (Internet des objets). Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à l'analyse prédictive, Blackline permet aux entreprises de tendre vers zéro incident de sécurité et d'améliorer leurs performances opérationnelles. Blackline fournit des dispositifs portables, des systèmes de surveillance des gaz personnels et locaux, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour répondre aux défis exigeants en matière de sécurité et améliorer la productivité globale des organisations, avec une couverture dans plus de 100 pays. Doté d'une connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline est une bouée de sauvetage pour des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 200 milliards de points de données et lancé plus de sept millions d'alertes d'urgence. Pour plus d'informations, visitez le site BlacklineSafety.comet connectez-vous avec nous sur Facebook,Twitter, LinkedIn et Instagram.





