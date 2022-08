Blackline Safety : Annonce un financement par prise ferme de 8 millions de dollars et un placement privé simultané de 12 millions de dollars

Calgary, Canada- 10 Août 2022 - Blackline Safety Corp. ("Blackline"ou la" société") (TSX : BLN), un chef de file mondial en matière de sécurité connectée, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes (les "preneurs fermes") dirigé par PI Financial Corp. en vue d'acheter, dans le cadre d'une prise ferme, 3 640 000 actions ordinaires de Blackline (les "actions ordinaires") au prix de 2,20 $ l'action ordinaire (le "prix d'offre"), pour un produit brut d'environ 8,0 millions de dollars (l'"offre"). La société a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation pouvant être exercée en tout temps jusqu'à 30 jours après la clôture du placement, pour acheter jusqu'à 15 % d'actions ordinaires supplémentaires à un prix par action ordinaire égal au prix du placement. Si l'option de surallocation est exercée en totalité, le produit brut du placement sera d'environ 9,2 millions de dollars.

Parallèlement au placement, la société a l'intention de réaliser un placement privé sans courtier (le" placement privé simultané") de 12 millions de dollars d'actions ordinaires (les" actions ordinaires du placement") au prix du placement auprès de DAK Capital Inc. (" DAK") et des entités détenues et contrôlées par Cody Slater, le chef de la direction et président du conseil de la société, et Brad Gilewich, un administrateur de la société. La clôture du placement privé simultané devrait avoir lieu en même temps que la clôture de l'offre. Les actions ordinaires du placement seront soumises à une période de rétention légale. La réalisation du placement privé simultané est soumise à un certain nombre de conditions, notamment l'approbation de la Bourse de Toronto. La réalisation de l'offre est conditionnelle à la clôture simultanée du placement privé simultané pour un produit brut d'au moins 10 millions de dollars.

La société a l'intention d'utiliser le produit net du placement et du placement privé simultané à des fins générales d'entreprise et de fonds de roulement.

Les actions ordinaires pouvant être émises dans le cadre du placement seront offertes au moyen d'un prospectus simplifié qui sera déposé auprès des commissions des valeurs mobilières et d'autres organismes de réglementation similaires dans chacune des provinces du Canada, à l'exception du Québec, conformément au Règlement 44-101 sur le placement de prospectus simplifié, et aux États-Unis dans le cadre d'un placement privé en vertu d'une dispense des exigences d'enregistrement de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle que modifiée. La clôture du placement et du placement privé simultané est prévue le ou vers le 25 août 2022, et est soumise à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, notamment l'approbation de la Bourse de Toronto et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, et la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles.

En ce qui concerne le placement privé simultané, DAK, M. Slater et M. Gilewich sont actuellement des " parties liées " à la Société, conformément au Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières(le" Règlement 61-101"). À ce titre, l'acquisition d'actions ordinaires de placement par ces personnes dans le cadre du placement privé simultané sera considérée comme une " opération entre parties liées " en vertu du Règlement 61-101. Conformément à la norme MI 61-101, en l'absence d'une exemption disponible, la société peut être tenue d'obtenir l'approbation des minorités et une évaluation officielle pour l'émission d'actions ordinaires de placement à ces personnes dans le cadre du placement privé simultané. Une telle exemption devrait être disponible pour l'émission d'actions ordinaires de placement en vertu des sections 5.5(a) et 5.7(a) du Règlement 61-101, respectivement, car ni la juste valeur marchande de l'objet de la transaction, ni la juste valeur marchande de la contrepartie de la transaction dans la mesure où elle implique ces parties liées, n'excède 25 % de la capitalisation boursière de la Société.





À propos de Blackline Safety

Blackline Safety est un leader technologique qui aide diverses entreprises industrielles à atteindre l'objectif de zéro incident de sécurité et à améliorer leurs performances grâce à des dispositifs de sécurité en réseau et à des analyses prédictives. Blackline propose des dispositifs portables, des systèmes de surveillance des gaz personnels et locaux, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données afin de relever les défis de sécurité les plus exigeants et d'améliorer la productivité globale d'entreprises présentes dans plus de 100 pays. Armé d'une connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline Safety Grâce à la connectivité cellulaire et satellitaire, les technologies de Blackline fournissent une ligne de vie à des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 180 milliards de données et déclenché plus de cinq millions d'alertes. Pour plus d'informations, visitez BlacklineSafety.com et connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

Note concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'utilisation des mots " s'attendre à ", " anticiper ", " continuer ", " estimer ", " pouvoir ", " projeter ", " devoir ", " croire ", " planifier ", " avoir l'intention " et d'autres expressions similaires visent à identifier les informations ou déclarations prospectives. En particulier, mais sans limiter ce qui précède, le présent communiqué de presse contient des déclarations concernant l'utilisation prévue du produit net de l'Offre et du Placement privé simultané, la date de clôture de l'Offre et du Placement privé simultané et les exemptions prévues pour le Placement privé simultané en vertu du Règlement 61-101. Bien que Blackline estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives soient raisonnables, il convient de ne pas s'y fier indûment car Blackline ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs, elles comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents. L'utilisation prévue du produit net de l'offre et du placement privé simultané par Blackline pourrait changer si le conseil d'administration de Blackline détermine qu'il serait dans le meilleur intérêt de Blackline de déployer le produit à d'autres fins et la date de clôture de l'offre pourrait être modifiée et les exemptions notées en vertu du MI 61-101 mentionnées dans le présent document pourraient ne pas être disponibles pour la société. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date du présent document et Blackline ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres dans une quelconque juridiction. Les actions ordinaires de Blackline ne seront pas et n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, ou à une personne des États-Unis, en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable à cet égard

Cody Slater, PDGTéléphone : +1 403 451 0327Shane Grennan, CFOTéléphone : +1 403 451-0327