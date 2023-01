Au cœur de la zone industrielle de Grand-Couronne, située en Seine-Maritime, un important incendie s'est déclaré le 17 janvier 2023 dans un entrepôt qui servait à stocker quelque 12 000 piles au lithium. Le nuage de fumée et les multiples explosions qui en résultent sont visibles et audibles dans un large rayon.

L'incendie s'est déclaré vers 16h30, heure locale, et s'est rapidement propagé, engloutissant le hangar attenant qui contenait quelque 70 000 pneus. Les pompiers l'ont maîtrisé à 23 h 30 le soir même. Cependant, dans la nuit, un nouveau feu s'est déclaré dans un troisième espace de stockage sur le même site, abritant cette fois des textiles et des palettes, qui a été résolu vers 6 heures le lendemain matin. Au plus fort du sinistre, 137 pompiers étaient engagés, appuyés par 60 véhicules.

Les sources d'information ont rapporté qu'il n'y avait pas de victimes et qu'il n'y avait aucune indication immédiate sur la cause des incendies.

Les résidents locaux ont exprimé des inquiétudes quant à l'impact des émissions de l'incendie sur leur santé. Ces inquiétudes ont été apaisées par les pompiers qui ont utilisé des moniteurs portables G7 EXO de la marque G7 EXO. Blackline Safety pour prendre rapidement plusieurs mesures de la qualité de l'air et exclure toute toxicité. Les écoles locales ont ainsi pu rester ouvertes et les restrictions n'ont pas été nécessaires.

Un communiqué de presse publié par le Préfet de la Seine-Maritime, indique que :

" Dès le début de l'incendie, différents types et points de prélèvements ont été mis en place par les pompiers afin de réaliser des mesures de la qualité de l'air, à proximité de l'incendie, mais aussi au niveau des premières habitations et dans un périmètre plus éloigné, y compris dans des zones qui n'étaient pas situées sous le panache de fumée.



Les résultats de ces analyses effectuées tout au long de la nuit par le réseau de mesure de l'air mis en place, confirment l'absence de concentrations significatives de substances dans l'air liées à l'incendie. A ce stade, aucun risque particulier n'a été identifié. Les mesures et analyses complémentaires se poursuivent.



La situation n'a donc jamais donné lieu à une évacuation, un confinement ou même une mise à l'abri. Aucune restriction à la circulation des personnes n'a été mise en place et toutes les activités pourront se dérouler ... comme d'habitude."

L'incident a rappelé de tristes souvenirs à la population locale, car Grand-Couronne se trouve à seulement dix kilomètres d'une usine de lubrifiants qui a subi un grave incendie et une série d'explosions en septembre 2019, lorsque 10 000 tonnes de produits chimiques se sont enflammées.

La filiale française de l'entreprise chimique américaine Lubrizol a ensuite été inculpée pour non-respect des normes de sécurité et pollution. L'incendie de l'usine a produit un épais nuage noir qui a persisté pendant plusieurs jours, provoquant des nausées, des maux de tête et des vomissements parmi la population locale. Les pompiers sont parvenus à maîtriser l'incendie au bout de 24 heures, mais la fumée noire et la suie toxiques dominantes se sont propagées jusqu'en Belgique et aux Pays-Bas.

Les écoles et les entreprises ont été fermées, et les autorités locales ont interdit la récolte des cultures et la vente de produits animaux originaires de la région dans les jours qui ont suivi l'incident.

Lisez l'article complet en français ici : https://www.francetvinfo.fr/france/normandie/seine-maritime/rouen/incendie-de-grand-couronne-les-riverains-inquiets-des-risques-pour-leur-sante_5608586.html