Blackline Safety : Comment lier l'ESS à l'ESG et influencer la stratégie commerciale

Lors du congrès et de l'exposition 2022 du National Safety Council (NSC) en septembre dernier, Blackline Safety a réuni deux marques mondiales à la pointe de la performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) - L'Oréal et Repsol - pour discuter du lien entre EHS et ESG et de la manière dont il peut influencer la stratégie commerciale. Laynnea Myles, vice-présidente adjointe, EH&S, L'Oréal, et Jenny Ward, superviseur principal des systèmes S&E, Repsol, se sont jointes à l'équipe du Chief Growth Officer de L'Oréal. Blackline SafetySean Stinson, Chief Growth Officer, a expliqué pourquoi l'ESG est important - à l'intérieur et à l'extérieur de leurs organisations - et comment ils gèrent efficacement leurs programmes ESG.

Un élément clé à retenir :

Prenez en compte un large éventail de parties prenantes - pas seulement les clients et les investisseurs. L'ESG part du principe que tout ce que fait une entreprise a un impact sur ses employés, la communauté et le monde qui l'entoure. Il s'agit notamment de la manière dont vous vous approvisionnez en matériaux, de l'emballage des produits, de l'impact de vos produits et opérations sur les consommateurs et les communautés, de la sécurité de vos opérations et de votre personnel, de votre investissement dans la communauté, etc.

Les principaux points à retenir :

L'EHS est essentiellement un sous-ensemble de l'ESG, le " E " étant axé sur les émissions de carbone, les gaz à effet de serre, la gestion de l'eau et des déchets, les émissions atmosphériques. Le "S" est axé sur les droits de l'homme, la diversité, la santé et la sécurité, les impacts sur la communauté, et le "G" est axé sur la conformité, les normes de reporting et les politiques.

Examinez les rapports ESG/durabilité de votre entreprise - vous découvrirez ce qui importe le plus à votre équipe de direction pour orienter votre programme de sécurité.

Les principaux points à retenir :

Publiez des mesures qui correspondent aux valeurs et à l'objectif de votre organisation, à ce que vos parties prenantes veulent voir et à ce que les pairs du secteur publient.

Les bonnes données sont la base d'un bon rapport.

Lorsque vous recueillez des données, automatisez-les dans la mesure du possible et assurez-vous que les paramètres saisis dans les différentes régions sont cohérents. Ceci est particulièrement important pour les organisations internationales.

Investissez dans des outils/partenariats pour vous aider à extraire les données ESG clés dont votre entreprise a besoin.

Envisagez de publier un bulletin d'information ou des rapports sur l'environnement, la sécurité ou la durabilité qui partagent des informations clés et montrent les performances.

Travaillez avec votre équipe financière dès le début de l'établissement des objectifs ESG afin d'obtenir un budget pour vos projets.

Les principaux points à retenir :

L'ESG est devenu un facteur clé de l'engagement de la main-d'œuvre d'aujourd'hui. Sans les éléments essentiels de l'adhésion des employés, la stratégie ESG d'une entreprise peut être peu performante ou non durable.

Utilisez le bon message/le bon langage pour que vos employés s'y retrouvent.

Faites-en une affaire personnelle en offrant aux employés la possibilité de s'impliquer.

Partager les meilleures pratiques, les principaux enseignements et les idées au sein de l'organisation.

L'intersection entre l'ESS et l'ESG continuera à être encore plus imbriquée, les professionnels de l'ESS jouant un rôle plus important dans le soutien des initiatives stratégiques de l'ESG. Disposer des bonnes données, des bons outils et de la bonne technologie sera essentiel pour soutenir efficacement votre programme ESG.



