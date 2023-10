Calgary, Canada- 17 octobre 2023 - Blackline Safety Corp. (TSX : BLN), un chef de file mondial en matière de technologie de sécurité connectée, a annoncé aujourd'hui une mise à niveau importante de son système de gestion de la sécurité. Détecteur monogaz G6L'objectif est d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux plans de service à l'appareil portable qui sauve des vies.



G6 dispose désormais de la même connectivité en temps réel que la gamme de produits de l'entreprise. Ligne de produits G7. SupplémentaireLes nouvelles caractéristiques sont les suivantes un SOS d'urgence que les travailleurs peuvent déclencher dans des situations critiques pour obtenir de l'aide, et une série élargie de données et de rapportsl'analyse. La société a lancé deux nouveaux plans de service - Protect et Protect Plus, à partir de 10 $ par mois - qui intègrent de nouvelles fonctionnalités pour s'adapter à n'importe quel programme de sécurité.



Le G6 est un détecteur monogaz connecté qui utilise la connectivité instantanée dans le cloud et la technologie de localisation pour aider les entreprises à mieux protéger leurs travailleurs dans les environnements industriels où l'exposition aux gaz toxiques et aux dangers sont des risques courants.



Soutien H2S, CO, O2 ou SO2 En cas de détection de gaz, le G6 alerte la personne lorsqu'elle est entrée en contact avec le gaz - en utilisant des lumières, des sons et des vibrations qui attirent l'attention - et envoie des notifications immédiates aux personnes à contacter en cas d'urgence. Dans une situation où le gaz a rendu un travailleur inconscient, ces notifications, associées à la nouvelle fonctionnalité SOS, peuvent sauver la vie du travailleur inconscient et des autres personnes présentes dans la zone.



Le G6 est alimenté par le système Blackline Live et Blackline Analytique plates-formes. L'analyse de l'utilisation et de la conformité permet aux entreprises de savoir quand et où les appareils sont utilisés et où les alertes se produisent, ce qui leur permet de résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent dangereux et d'optimiser leurs programmes de sécurité.

"Nous améliorons encore la norme que nous avons établie l'année dernière pour les appareils monogaz. La fonction SOS du G6 permet aux travailleurs d'obtenir de l'aide immédiatement quand et où ils en ont besoin, et pas seulement lorsqu'ils ont été exposés à une concentration élevée de gaz. En outre, les données en temps réel, 24 heures sur 24, et pas seulement pendant un incident, permettent aux entreprises d'exploiter les informations pour améliorer la sécurité des travailleurs et l'efficacité opérationnelle", a déclaré Cody Slater, président-directeur général de Blackline.





Une grande entreprise du secteur de l'énergie opérant dans le bassin de Permian au Texas a récemment ajouté le G6 à sa flotte de dispositifs de sécurité connectés de Blackline Safety.





"Le G6 a comblé une lacune dans notre programme de sécurité, car nous avions besoin d'un appareil facile à utiliser et à entretenir, plus adapté aux visiteurs temporaires ou de courte durée sur le site. Cela nous a permis de libérer nos détecteurs detravailleurs isolés et de gaz multiples Blackline G7 pour le personnel travaillant dans des situations plus dangereuses", a déclaré un représentant de l'entreprise. "Avec Blackline Safetynous avons un seul partenaire et une seule plateforme pour gérer tous nos besoins en matière de sécurité.





Le G6 a une durée de vie de quatre ans et comprend une batterie rechargeable dont l'autonomie peut atteindre un an à partir d'une seule charge. Parallèlement aux nouvelles fonctionnalités, l'entreprise introduit des stations de chargement multi-unités - disponibles en configurations de 5 ou 25 unités - qui offrent des options de chargement pratiques pour les flottes de G6 des clients. Les unités G6 existantes sur le terrain seront mises à niveau avec les nouvelles fonctionnalités par le biais de mises à jour du micrologiciel en direct.



La G6 a récemment été nommée 2023 Nouveau produit IoT de l'année pour la santé et la sécurité au travail et a reçu un prix Preventica Toulouse pour l'innovation en matière de sécurité sur le lieu de travail. Elle a également obtenu une prestigieuse Point rouge pour la conception innovante et un prix de l'Union européenne pour l'innovation. Santé et sécurité au travail (SST) prix de l'hygiène industrielle pour le développement d'un produit exceptionnel.



Le G6 sera présenté lors d'un roadshow marketing mondial à l'occasion de la conférence de l'Union européenne. Congrès et exposition sur la sécurité du National Safety Council (NSC) à la Nouvelle-Orléans du 23 au 35 octobre, et A+A à Düsseldorf, en Allemagne, du 24 au 27 octobre.



À propos de Blackline Safety:Blackline Safety est un leader technologique qui stimule l'innovation au sein de la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT (Internet des objets). Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à l'analyse prédictive, Blackline permet aux entreprises de tendre vers zéro incident de sécurité et d'améliorer leurs performances opérationnelles. Blackline fournit des dispositifs portables, des systèmes de surveillance des gaz personnels et locaux, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour répondre aux défis exigeants en matière de sécurité et améliorer la productivité globale des organisations, avec une couverture dans plus de 100 pays. Doté d'une connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline est une bouée de sauvetage pour des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 200 milliards de points de données et lancé plus de sept millions d'alertes d'urgence. Pour plus d'informations, visitez le site BlacklineSafety.com et connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.





