Blackline Safety : Exploiter la puissance de la sécurité connectée dans les industries de l'eau et des eaux usées

En phase avec d'autres industries dans le monde, le secteur de l'eau et des eaux usées évolue au-delà d'une approche de la sécurité basée uniquement sur la conformité. Les solutions technologiques globales qui soutiennent un programme opérationnel plus connecté, numérisé et axé sur les données deviennent rapidement la norme. Non seulement il est prouvé qu'elles réduisent le temps de réponse aux incidents, mais il a été démontré que les travailleurs connectés augmentent la productivité de 8 % et réduisent les dépenses opérationnelles de 8,5 %. (Visual Capitalist, 2021).



C'est important pour un secteur qui doit faire face à une demande accrue de ses services et de ses ressources, tout en étant contraint de faire plus avec moins. La rareté de l'eau douce accessible devient une menace sérieuse pour la prospérité et la durabilité, plus de la moitié des professionnels de l'eau interrogés par l'American Water Works Association en 2021 considérant la disponibilité de l'approvisionnement en eau à long terme comme un élément critique (Nasdaq, 2021). Pour répondre à la demande croissante d'eau, le marché du traitement de l'eau et des eaux usées devrait doubler d'ici 2028. (Statisca, 2022).

"La pénurie d'eau douce accessible devient une menace plus grave pour la prospérité et la durabilité de toutes les sociétés humaines."(Nasdaq, 2021)

Les appareils connectés instaurent un climat de confiance, vos employés disposent du soutien dont ils ont besoin pour effectuer leur travail en toute sécurité - une expérience positive et la fidélité des employés s'ensuivent naturellement. Et ils créent la confiance des communautés voisines, qui savent que vos installations sont bien surveillées et exploitées en toute sécurité.



Des dispositifs connectés au cloud qui surveillent en permanence les incidents de sécurité en temps réel aux données quantitatives et aux tableaux de bord, une solution de sécurité connectée complète révèle les possibilités de faire passer la sécurité - et votre organisation dans son ensemble - au niveau supérieur.

Les travailleurs de l'industrie de l'eau effectuent de nombreux types d'activités pour répondre aux exigences de divers chantiers. Ils peuvent être amenés à superviser des stations d'épuration, à contrôler des débitmètres ou à vérifier la qualité de l'eau dans des stations de pompage ou des réservoirs éloignés. Ces tâches comportent des risques inévitables : matériaux à haute tension, eau dangereuse ou contaminée, produits chimiques toxiques et gaz toxiques ou explosifs. Même la circulation peut être un problème, les sites de travail situés à proximité de véhicules se déplaçant rapidement étant exposés à des risques plus élevés.



Il est courant de travailler dans des espaces confinés tels que des égouts, des canalisations, des réservoirs de stockage ou des tunnels d'accès. Ces environnements créent un risque de manque d'oxygène, de températures extrêmes ou d'exposition à des niveaux élevés de sulfure d'hydrogène (H2S) et d'autres gaz toxiques. Le large éventail de produits chimiques utilisés dans les installations de traitement, comme le chlore (Cl2) et l'ammoniac (NH3), peut présenter des risques importants pour la santé des travailleurs. Les gaz toxiques dans ces environnements sont extrêmement dangereux, en plus des gaz produits en raison des eaux usées et des processus de traitement, comme le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de soufre (SO2).



Les risques s'intensifient dans le cas des travailleurs isolés ou solitaires. Les travailleurs qui ne sont pas en contact direct et permanent avec leurs collègues peuvent être confrontés à une simple glissade, un trébuchement ou une chute, à un problème de santé ou à un événement météorologique extrême qui peut s'avérer mortel s'ils ne disposent pas d'un moyen facile d'obtenir de l'aide.



Ajoutez à cela une solution polyvalente et évolutive pour vous protéger contre tous les risques auxquels les travailleurs de votre secteur sont confrontés - qu'il s'agisse du travail en solitaire, des espaces confinés, des glissades et des chutes ou des gaz nocifs - tout en vous assurant que vous disposez du moyen le plus rapide de les atteindre si le pire devait se produire. C'est là que la technologie connectée peut vous aider.

58 % des accidents dans l'industrie de l'eau et des eaux usées étaient le résultat d'une défaillance structurelle due au vieillissement des infrastructures et 13 % étaient le résultat de conditions météorologiques extrêmes.

(Journal of Loss Prevention in the Processing Industry, 2021)

Il s'agit de tirer parti de la connectivité du nuage pour obtenir une visibilité en temps réel en connectant votre matériel, comme les détecteurs de gaz personnels portables ou les détecteurs de zone portables, au nuage et au logiciel approprié par le biais d'une solution intégrée transparente. Pendant que le matériel recueille les données, le logiciel vous fournit une analyse visuelle des données et des informations (cf. Blackline Analytique) afin que vous puissiez répondre efficacement aux incidents, anticiper les risques et promouvoir une culture de la sécurité plus proactive. Une solution connectée complète (matériel et logiciel) permet à chaque équipe d'une entreprise de disposer d'un endroit unique (accessible à tout moment et en tout lieu depuis n'importe quel appareil connecté à Internet) pour obtenir les informations et l'assistance nécessaires à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la sécurité des travailleurs et des sites.

Les données en temps réel à l'appui d'une réponse précise, robuste et informée sont puissantes. Grâce aux données en temps réel connectées au cloud, les responsables de la sécurité peuvent avoir une connaissance continue de la situation. Cela signifie être capable de voir l'état des travailleurs et de surveiller leur sécurité sur le terrain à tout moment. Cela signifie recevoir des alertes d'exposition au gaz, des alarmes de chute de personnes et des déclencheurs de sécurité manuels afin de pouvoir agir rapidement. Associez cela à une surveillance professionnelle en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et vous serez équipé de capacités de réponse rapide pour protéger votre personnel.

La surveillance est encore plus cruciale dans le contexte des travailleurs isolés, une réalité courante dans le secteur de l'eau et des eaux usées, où les employés travaillent hors de vue et de son dans plusieurs scénarios :

Le personnel travaillant à distance et de manière indépendante, où il risque de glisser et de trébucher ou de se blesser avec des machines lourdes.

les travailleurs âgés qui sont confrontés à un risque accru d'incident de santé

Les travailleurs entrent et sortent des stations de pompage à plusieurs étages et de l'ensemble de l'installation dans les bâtiments en surface.

Les membres de l'équipe travaillent seuls 24 heures sur 24, et sont parfois appelés à vérifier eux-mêmes les pompes.

De longues périodes de temps seul sur la route

Les dispositifs portables connectés au cloud peuvent garantir que chaque membre de l'équipe n'est jamais vraiment seul, que ce soit dans une station d'épuration très fréquentée ou sur le terrain, avec l'assurance supplémentaire qu'ils sont connectés à une ligne de vie qui les relie à une aide immédiate si nécessaire, en cas d'accident, d'événement sanitaire, d'exposition au gaz ou d'événement météorologique. Une connectivité fiable peut également leur donner l'assurance que leur sécurité est prise en compte, quelle que soit la distance à laquelle ils travaillent.



La technologie de sécurité connectée de Current peut combiner tous les avantages suivants pour protéger les personnes à risque :

Appelez pour une assistance immédiate- Les appareils dotés d'une fonction de communication vocale bidirectionnelle par le biais d'un texte ou d'une fonction optionnelle "push-to-talk" permettent à vos travailleurs de demander rapidement de l'aide, quelles que soient les circonstances, et de savoir qu'il y a quelqu'un en ligne qui veille sur eux.



Détection de chute- la capacité de détecter un impact inhabituel ou tout changement radical d'inclinaison pour indiquer un risque de glissement, de trébuchement ou de chute. Une fois identifié, le dispositif peut déclencher une alerte d'urgence, même si le porteur du dispositif est inconscient.



Pas de détection de mouvement- un accéléromètre dans un appareil peut également détecter si un travailleur s'est arrêté de bouger pendant un certain temps. Cela peut indiquer plusieurs situations dangereuses qu'un travailleur a pu rencontrer, comme une perte de conscience à l'arrêt, qui ne déclencherait pas d'alerte de chute.



Enregistrement manqué- pour les travailleurs isolés sur le terrain ou travaillant de manière autonome dans une usine pendant une période prolongée, plutôt que de compter sur les courriels, les appels téléphoniques ou d'autres méthodes manuelles sujettes à l'erreur humaine, les contrôles réguliers peuvent être automatisés à l'aide d'un compte à rebours préconfiguré. En appuyant sur un bouton, le travailleur peut confirmer qu'il va bien à des intervalles prédéfinis sans qu'un superviseur ait besoin de contacter directement le travailleur pour vérifier son bien-être. Si un enregistrement est manqué et que le travailleur ne répond pas à une alerte, le dispositif peut déclencher un flux de travail d'intervention d'urgence personnalisé.



Détection de gaz- Dans le secteur de l'eau et des eaux usées, il existe un large éventail de dangers liés aux gaz, en fonction de la situation. Qu'il s'agisse d'une exposition à des gaz explosifs et inflammables (LIE), à des gaz dangereux courants tels que le sulfure d'hydrogène (H2S), le monoxyde de carbone (CO) et d'autres gaz toxiques ou l'appauvrissement en oxygène, la détection et la notification précoces du danger atmosphérique sont cruciales. Les dispositifs de surveillance de la sécurité connectés peuvent également envoyer des données de détection de gaz inférieures aux niveaux d'alarme, ce qui aide les organisations à identifier les dangers potentiels d'une installation avant qu'ils ne se transforment en incident et à prendre des mesures proactives pour corriger ou réparer le problème avant qu'il n'entraîne des blessures pour les travailleurs.



Communications bidirectionnelles-Pour informer les travailleurs des phénomènes météorologiques imminents, des mises à jour du travail (par exemple, changement d'emplacement des points de rassemblement) ou d'autres informations vitales, il est essentiel de pouvoir communiquer avec chaque travailleur par des communications vocales ou textuelles bidirectionnelles. En cas de blessure, le travailleur a la certitude que quelqu'un assure ses arrières et peut répondre à son besoin d'assistance, quel que soit l'événement.

Ces avantages, y compris les capacités de surveillance en direct par le personnel de sécurité, peuvent être obtenus à l'aide d'un seul dispositif de sécurité connecté, comme les vêtements personnels G7 ou le moniteur de zone G7 EXO.

Avec tout nouveau dispositif, moins il y a d'obstacles à l'adoption par les travailleurs, mieux c'est. Plus il est facile d'allumer les appareils et de les connecter instantanément au nuage (sans exigences supplémentaires en matière de réseau), plus il y a de chances qu'ils soient utilisés plutôt que d'être laissés sur le siège du camion.



Recherchez ces capacités :

✓Se connecte en quelques secondes en appuyant sur un bouton grâce à la connectivité cellulaire intégrée ou, en Amérique du Nord, par satellite en option pour les sites distants

✓Tests de déclenchement et étalonnages simples avec la charge pour l'utilisateur de maintenir la conformité de ses appareils afin qu'il soit responsable et redevable.

✓ Pas de mises à jour manuelles pour les mises à jour de firmware et de configuration par les HSE ou les managers. Les mises à jour doivent se faire par liaison radio afin que les appareils soient toujours à jour sans temps d'arrêt.

✓ Des interfaces utilisateur intuitives qui se traduisent par des exigences minimales en matière de formation

✓Des transferts et des téléchargements automatiques de fichiers pour éviter de perdre du temps à rassembler des informations pour les rapports d'incidents.

Et le meilleur de tous les avantages ? Les appareils connectés vous font gagner du temps et de l'argent en protégeant votre investissement technologique. Par exemple, les appareils G7 de Blacklinesont entièrement personnalisables et peuvent être configurés pour répondre à divers besoins de détection de gaz et de surveillance de la sécurité en fonction du danger présent.



Cette interchangeabilité s'applique aux appareils pour travailleurs isolés sans gaz, monogaz, multigaz et multigaz à pompe. Ainsi, au lieu d'acheter un nouveau dispositif, il est possible de transformer un appareil pour travailleur isolé sans gaz en un détecteur de pompe multigaz (ou tout autre appareil intermédiaire) en changeant simplement une cartouche. Les dispositifs de sécurité ne sont plus limités à une seule fonction. Le G7 peut commencer sa vie en tant que détecteur monogaz connecté et être mis à jour au fil du temps pour prendre en charge plusieurs capteurs de gaz, la fonction talkie-walkie et la surveillance avancée des travailleurs isolés.



Si des mises à jour de la politique de l'entreprise ou de la législation exigent de modifier les niveaux d'alarme des capteurs ou d'autres paramètres de l'appareil, les paramètres du G7 peuvent être configurés rapidement et en toute confiance à partir d'un portail en ligne appelé Blackline Live - un simple changement de profil et vous avez mis à jour l'ensemble de la flotte par voie hertzienne. En plus des détecteurs de gaz portables, les moniteurs de zone peuvent être utilisés pour créer un périmètre de surveillance autour d'une installation afin de protéger les environs tout en confirmant les niveaux de gaz qui peuvent causer des problèmes d'odeur et des plaintes. Comme ces appareils se connectent automatiquement et directement à Blackline Live, il n'y a pas de limite au nombre d'appareils dans votre réseau - vous pouvez donc voir en temps réel l'état de sécurité de chaque unité de votre exploitation.



Une plateforme connectée peut rendre les sites de travail plus sûrs sans changement d'infrastructure informatique coûteux et chronophage - pas de mise en place de réseaux MESH, de problèmes de visibilité directe ou de garantie d'un signal Wi-Fi puissant dans toute l'installation. Les réseaux MESH limitent également souvent le nombre total de dispositifs pouvant être connectés au réseau en même temps, ce qui en fait une mauvaise option pour maintenir la connectivité des solutions de sécurité à grande échelle.

