Blackline Safety : Investit 1 million de dollars dans l'expansion d'un programme de location réussi

La nouvelle ligne d'activité répond à la demande de soutien des diverses exigences de sécurité des clients tout en augmentant les revenus des services

10 mars 2022

Calgary, Canada- Blackline Safety Corp. (TSX : BLN), un leader mondial de la technologie de sécurité connectée, a annoncé aujourd'hui les détails de son programme de location de produits. Lancée au printemps 2021, l'activité de location de Blacklinedevrait connaître une croissance importante cette année, passant de 0,9 million de dollars au cours de l'exercice 2021. Créé en réponse à une forte demande de la part de ses clients internationaux pour des solutions polyvalentes répondant à leurs divers besoins en matière de projets de sécurité, le programme de location représente également un flux supplémentaire pour générer des revenus de service à long terme.

"Que le facteur déterminant soit une rotation, un projet spécial, une panne ou un remplacement de réparation, nos clients nous ont dit qu'ils recherchaient une solution rapide et flexible pour assurer la sécurité des travailleurs et des entrepreneurs", a déclaré Sean Stinson, directeur des recettes, Blackline Safety.

"Nous sommes heureux de proposer la location comme le moyen le plus efficace pour les clients d'obtenir rapidement nos vêtements de protection individuelle et nos équipements de surveillance des gaz de zone pour protéger leur personnel sur site ou sur le terrain - ou pour essayer avant d'acheter."

Blackline Safety a investi environ 1 million de dollars dans une flotte de G7, d'EXO, de docks, de cartouches et d'accessoires destinés à la location - représentant environ 1 500 pièces d'équipement - avec la capacité de s'adapter rapidement à la demande croissante, car tout l'équipement est fabriqué en interne. Le programme a été très bien accueilli jusqu'à présent, avec 46 projets de location au cours de l'exercice 2021.

"Notre activité de location est un excellent exemple de la manière dont nous avons pu répondre aux besoins du marché tout en diversifiant notre potentiel de génération de revenus. Nous sommes impatients de continuer à développer ce flux de revenus de services à l'échelle mondiale", a ajouté M. Stinson.

Les locations pour les clients nord-américains sont expédiées par les partenaires de distribution de la société ou par les installations de Calgary et de Houston de Blackline. La prise en charge des locations internationales est en cours, en commençant par les distributeurs des Émirats arabes unis, dans le but d'établir un site à Dubaï pour faciliter les locations. Les commandes sont généralement traitées le jour même et, grâce à notre déploiement "drop-and-go" et à nos capacités d'accès direct au cloud, les clients peuvent être opérationnels dès le lendemain.



À propos deBlackline Safety

Blackline Safety Blackline est un leader mondial de la sécurité connectée avec un modèle commercial de logiciel en tant que service (HeSaaS) basé sur le matériel, qui contribue à garantir que chaque travailleur effectue son travail et rentre chez lui en toute sécurité chaque jour. fournit une technologie de sécurité portable, une surveillance des gaz personnels et de zone, un logiciel connecté au cloud et des analyses de données pour répondre aux défis de sécurité exigeants et augmenter la productivité des organisations avec une couverture dans plus de 100 pays. Blackline Safety Les wearables constituent une bouée de sauvetage pour des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 172 milliards de points de données et déclenché plus de cinq millions de réponses d'urgence. Grâce à la connectivité cellulaire et satellitaire, nous veillons à ce que les secours ne soient jamais trop loin. Pour plus d'informations, visitez BlacklineSafety.com et connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

##

CONTACT MEDIA

Blackline Safety

Christine Gillies, CMO cgillies@blacklinesafety.com

+1 403-629-9434