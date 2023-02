Blackline Safety : Lancement du premier centre de service européen

Le centre renforce l'engagement de Blacklineenvers le service clientèle et les partenaires de distribution sur les principaux marchés européens.

Lille, France- le 9 février 2023 Blackline Safety Corp. (TSX : BLN), un chef de file mondial en matière de technologie de sécurité connectée, a annoncé aujourd'hui le lancement de son premier centre de service basé dans l'Union européenne. le lancement de son premier centre de service basé dans l'Union européenne (UE).

Étant donné que Blackline a enregistré une croissance de 118 % de son chiffre d'affaires au cours des deux dernières années en Europe, le centre de service est conçu pour répondre à la demande accrue des clients dans la région. L'installation occupe un bâtiment dédiée au sein du site français de Blackline, stratégiquement situé dans le cœur industriel du nord-est de la France, près de Lille.Blackline assurera un service clientèle local et proposera des locations pour l'Europe à partir du centre.

"Avec une base de clients en expansion à travers l'Europe, Blackline reconnaît la nécessité d'un support régional dédié dans l'UE", a déclaré Simon Rich, directeur des ventes. Simon Rich, directeur des ventes, Blackline Safety Europe. "Nos vêtements de sécurité connectés et nos détecteurs de gaz de zone offrent un haut degré de configurabilité pour une variété de fonctions et de situations professionnelles, ainsi qu'un accès permanent à l'information. Nos vêtements de sécurité connectés et nos détecteurs de gaz offrent un haut degré de configurabilité pour une variété de fonctions et de situations professionnelles, ainsi que des mises à jour de micrologiciels en direct qui peuvent réduire de manière significative les temps d'arrêt, ainsi que le coût et la complexité de la gestion de flotte.La possibilité d'offrir un service pratique et une maintenance des appareils sur le continent en cas de besoin de service ou de réparation est essentielle pour que ces appareils restent sur le terrain, là où ils doivent être, le plus longtemps possible."

Ce lancement coïncide avec la réussite des audits de qualité et d'environnement des normes de gestion de la qualité ISO 9001 et de gestion de l'environnement ISO 14001. Blackline Safety Le lancement coïncide avec la réussite des audits de qualité et d'environnement des normes existantes ISO 9001 (gestion de la qualité) et ISO 14001 (gestion de l'environnement) de l'usine phare de Colchester, au Royaume-Uni, et de son bureau français, ce qui démontre l'engagement continu de la société à fonctionner de manière durable et à fournir des produits et des systèmes de qualité supérieure.

Le nouveau centre de service soutiendra également l'offre de location de Blackline SafetyL'offre de location de l'entreprise en Europe débutera à la fin du printemps. Déjà établi en Amérique du Nord, Blackline propose des options de location pour son portefeuille complet de détecteurs de gaz personnels connectés, de moniteurs de zone, de vêtements pour travailleurs isolés et d'accessoires, qui comprennent tous le logiciel d'analyse et de rapports en ligne Blackline Live. Conscient de l'imprévisibilité du travail et de l'importance de respecter le budget, le programme de location de Blacklineest conçu pour offrir aux utilisateurs une flexibilité totale, en adoptant une approche consultative pour garantir une solution de sécurité bien planifiée et personnalisée qui offre une protection maximale pour chaque projet.

À propos de Blackline Safety

Blackline Safety est un leader technologique qui favorise l'innovation dans la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT (Internet des objets). Avec des dispositifs de sécurité connectés et des analyses prédictives, Blackline Safety permet aux entreprises de tendre vers le zéro incident de sécurité et l'amélioration des performances opérationnelles. Blackline Safety fournit des dispositifs à porter sur soi, une surveillance personnelle et de zone des gaz, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour relever des défis de sécurité exigeants et améliorer la productivité globale des organisations avec une couverture dans plus de 100 pays. Armé d'une connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline Safety fournit une bouée de sauvetage à des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 200 milliards de points de données et lancé plus de cinq millions d'alertes d'urgence. Pour plus d'informations, visitez

