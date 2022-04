Blackline Safety : Le Financial Times nomme Blackline Safety comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide du continent américain en 2022

Se classe parmi les quatre premières entreprises technologiques canadiennes sur le TSX

Calgary, Canada- Blackline Safety Corp. (TSX : BLN)("Blackline" ou "Blackline Safety"), un leader mondial de la technologie de sécurité connectée, a annoncé aujourd'hui qu'elle figure parmi les 500 entreprises classées dans le classement du Financial Timestroisième édition annuelle The Americas' Fastest Growing Companies 2022 (les entreprises américaines à la croissance la plus rapide)- un classement et un rapport spécial sur les entreprises à forte croissance en Amérique du Nord, centrale et du Sud.

Pour créer ce classement, le Financial Times et Statista ont effectué des recherches afin d'examiner minutieusement des bases de données massives, se sont mis en relation avec des dizaines de milliers d'entreprises et ont lancé un appel public à la participation, pour finalement identifier les entreprises dont la croissance du chiffre d'affaires sera la plus forte entre 2017 et 2020.

Blackline Safety a obtenu la 253e place grâce à une croissance de 230 % de son chiffre d'affaires sur trois ans. Elle est l'une des dix premières entreprises technologiques canadiennes de la liste, et la quatrième entreprise cotée à la Bourse de Toronto la mieux classée.

Le mois dernier, dans ses résultats du premier trimestre de l'année 2022 résultats, Blackline a annoncé avoir réalisé son 20e trimestre consécutif de croissance du chiffre d'affaires trimestriel d'une année sur l'autre, avec un revenu total de 15,7 millions de dollars, soit une augmentation de 47 % par rapport au T1 de l'année précédente. "La force de notre équipe et notre mission de connecter les travailleurs par le biais de la technologie pour les garder en sécurité sous-tendent nos 20 trimestres consécutifs de croissance du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre et l'adoption de nos produits et services par les grandes marques du monde entier qui s'associent avec nous", a déclaré . Cody Slater, PDG et président, Blackline Safety.

"Nous continuons à innover - en identifiant de nouvelles façons de connecter tous les éléments du lieu de travail industriel - tout en concluant des acquisitions stratégiques d'entreprises qui nous aideront à accélérer le rythme de notre feuille de route de produits et la connexion du lieu de travail industriel, comme notre acquisition récemment récemment annoncéacquisition de Swift Labs récemment annoncée."

BlacklineLa suite de produits et l'analyse des données de l'entreprise connectent les travailleurs grâce à des dispositifs portables géolocalisés et à un système de surveillance en nuage pour aider ses clients à atteindre l'objectif de zéro incident de sécurité, à améliorer leurs performances, à accroître leur productivité et à renforcer leur profil ESG.





Blackline Safety est un leader technologique qui stimule l'innovation dans la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT. Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à des analyses prédictives, Blackline permet aux entreprises de tendre vers le zéro incident de sécurité et l'amélioration des performances opérationnelles. Blackline fournit des dispositifs portables, une surveillance personnelle et de zone des gaz, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour relever des défis de sécurité exigeants et améliorer la productivité globale des organisations avec une couverture dans plus de 100 pays. Doté d'une connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline fournit une ligne de vie à des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 177 milliards de points de données et initié plus de cinq millions de réponses d'urgence. Pour plus d'informations, visitez BlacklineSafety.com et connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

