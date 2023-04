Blackline Safety : Le G6 remporte deux prix pour ses produits

Calgary, Canada- 11 avril 2023 - Blackline Safety Corp.("Blackline" ou la" société") (TSX : BLN), un chef de file mondial en matière de technologie de sécurité connectée, a annoncé aujourd'hui que son détecteur monogaz G6, lancé récemment, a été reconnu pour la conception innovante de son produit par Red Dot, et pour le développement exceptionnel de son produit dans le domaine de l'hygiène industrielle par Occupational Health & Safety (OH&S).

"Le prix Red Dot valide l'approche centrée sur l'utilisateur que nous avons adoptée lorsque nous avons collaboré au développement du G6 avec notre partenaire de conception, Advanta Design", a déclaré Phil Benson, vice-président de la conception des produits et de l'analyse des données à l'Institut de recherche et de développement de l'Union européenne. Blackline Safety. "Nous avons gardé à l'esprit les travailleurs HSE et leurs tâches réelles à chaque étape du processus de conception."

Basé en Allemagne, le Red Dot Award est un symbole mondialement reconnu de l'excellence en matière de conception de produits. L'entreprise a déjà remporté un Red Dot Award en 2017 pour son produit G7.



En plus de la conception de produits, G6 a été récompensée pour le développement exceptionnel de produits dans la catégorie de la surveillance des gaz et des vapeurs par OH&S dans le cadre de ses 2023 Industrial Hygiene Awards. Ce programme, qui en est à sa troisième année d'existence, récompense les réalisations exceptionnelles en matière de développement de produits des fabricants de produits de santé et de sécurité dont les produits ou services sont considérés comme particulièrement remarquables en raison de leur capacité à améliorer l'hygiène industrielle. C'est la neuvième fois en dix ans que Blackline Safety a été récompensé pour ses innovations de nouveaux produits par OH&S.



Dévoilé fin 2022, le G6 est un détecteur de gaz unique entièrement connecté et intuitif qui tire parti d'une connectivité instantanée dans le nuage et d'une technologie de localisation intégrée pour aider les organisations à répondre rapidement aux incidents. Au fil du temps, les données d'utilisation du G6 aident les organisations à anticiper les risques éventuels pour la sécurité en tirant parti des visuels des taux d'alarme élevés et de la faible conformité, ainsi que des données de sa plateforme d'analyse.

"Grâce à cette nouvelle technologie, nous apportons des niveaux de connectivité sans précédent sur les lieux de travail industriels, ce qui contribue à réduire le risque de blessure et à porter la gestion proactive de la sécurité à un niveau supérieur", a déclaré Cody Slater, PDG et président du conseil d'administration, Blackline Safety. "Nous répondons à un besoin direct du marché en offrant aux responsables de la sécurité une technologie plus performante qui leur permet d'accéder à des données fiables et exploitables du bout des doigts."

Le G6 offre également des avantages supplémentaires tels qu'une durée de vie de la batterie d'un an, un coût total de possession plus faible et moins de fausses alarmes. Plus important encore, il permet aux professionnels de la sécurité d'accéder aux données fiables dont ils ont besoin pour gérer leurs protocoles de sécurité, leurs processus et leur conformité continue de manière plus efficace et efficiente.

"Nous sommes honorés que G6 reçoive une attention internationale pour la conception et l'innovation de ses produits", a déclaré M. Slater. "Notre technologie révolutionne un secteur qui n'a pas évolué depuis des décennies. Nous continuons à innover et à nous améliorer dans le cadre de notre vision qui consiste à transformer le lieu de travail industriel par le biais de la technologie.

À propos de Blackline Safety

Blackline Safety est un leader technologique qui stimule l'innovation au sein de la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT (Internet des objets). Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à l'analyse prédictive, Blackline permet aux entreprises de tendre vers zéro incident de sécurité et d'améliorer leurs performances opérationnelles. Blackline fournit des dispositifs portables, des systèmes de surveillance des gaz personnels et locaux, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour répondre aux défis exigeants en matière de sécurité et améliorer la productivité globale des organisations, avec une couverture dans plus de 100 pays. Doté d'une connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline est une bouée de sauvetage pour des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 200 milliards de points de données et déclenché plus de sept millions d'interventions d'urgence. Pour plus d'informations, visitez le site BlacklineSafety.comet connectez-vous avec nous sur Facebook,Twitter, LinkedIn et Instagram.



CONTACT MEDIA

Christine Gillies, CPMO

cgillies@blacklinesafety.com

Téléphone : +1 403 629 9434