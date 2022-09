Le leader mondial dévoile un détecteur monogaz connecté innovant au NSC Safety Congress & Expo

San Diego, CA-19 Septembre 2022-Blackline Safety Corp. (TSX : BLN), un leader mondial de la technologie de sécurité connectée, continue d'ouvrir la voie sur le marché de la sécurité des travailleurs industriels avec le lancement d'un nouveau wearable connecté destiné à transformer la détection monogaz. Le tout nouveau détecteur de gaz personnel G6 - dévoilé aujourd'hui au National Safety Council (NSC) Safety Congress & Expo à San Diego - offre un temps de réponse rapide en cas d'incident et un moyen plus efficace de gérer la sécurité et la conformité.

Ce qui rend le G6 vraiment unique, c'est sa connectivité durable, qui surpasse celle de la concurrence. Cela signifie que les organisations industrielles peuvent, pour la première fois, exploiter pleinement les données de sécurité vitales en temps réel dans des scénarios où les détecteurs traditionnels jetables à signaux sonores et lumineux sont couramment utilisés.

Solution entièrement connectée et intuitive qui exploite les dernières nouveautés en matière de connectivité cellulaire de l'Internet des objets (IoT), le G6 offre des avantages étendus tels qu'une plus grande autonomie, un coût de possession réduit et moins de fausses alarmes. Plus important encore, il permet aux professionnels de la sécurité d'accéder aux données fiables dont ils ont besoin pour gérer leurs protocoles de sécurité, leurs processus et leur conformité permanente de manière plus efficace et efficiente.

"Grâce à cette nouvelle technologie, nous apportons des niveaux de connectivité sans précédent aux lieux de travail industriels, ce qui permet de réduire le risque de blessure, d'augmenter la productivité et d'amener la gestion proactive de la sécurité à un nouveau niveau", a déclaré le président de la Commission européenne. Cody Slater, PDG et président, Blackline Safety. "Nous répondons à un besoin direct du marché, en offrant aux responsables de la sécurité une technologie plus performante pour accéder à des données fiables et exploitables au bout des doigts."

Les capacités intégrées du G6 incluent :

Connectivité

Connectivité cellulaire directe vers le nuage éprouvée qui fonctionne dès la sortie de la boîte.

Gestion complète de la sécurité par le biais du portail logiciel Blackline Live, avec la possibilité de visualiser toute une flotte d'appareils à partir d'un seul écran et d'effectuer des mises à jour automatiques et en temps réel du micrologiciel et de la configuration.

Amélioration du temps de réponse aux incidents grâce à des notifications en temps réel et à une cartographie GPS permettant de localiser rapidement les travailleurs et les appareils et de comprendre ce qui se passe sur le terrain au fur et à mesure des incidents.

Détection de gaz fiable et analyse puissante

Options de capteurs permettant d'alerter rapidement les travailleurs en cas d'exposition à des gaz toxiques, notamment le sulfure d'hydrogène (H2S), le monoxyde de carbone (CO), l'oxygène (O2) et le dioxyde de soufre (SO2).

Surveillance de haute précision des limites d'exposition à court terme (STEL).

Des données plus précises qui réduisent les fausses alarmes et permettent d'obtenir des rapports et des analyses puissants pour anticiper les risques de sécurité.







La plus longue durée de vie de l'appareil