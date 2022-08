Blackline Safety : Mise à jour de l'activité, positionnement pour une meilleure solidité financière

Augmentation des prix du matériel et des services, associée à une réduction des coûts, afin d'améliorer la capacité du site Blacklineà générer des liquidités.





Calgary, Canada- Blackline Safety Corp. (TSX : BLN), un chef de file mondial en matière de technologie de sécurité connectée, a fourni aujourd'hui une mise à jour commerciale annonçant une augmentation des prix de son matériel et de ses services ainsi que des réductions de coûts qui devraient collectivement améliorer considérablement la solidité financière de Blacklineet assurer sa stabilité à long terme.



"Comme nous l'avons évoqué dans notre communiqué sur les résultats du deuxième trimestre fiscal 2022 et lors de notre conférence téléphonique, nous prenons des mesures proactives pour améliorer encore notre performance en termes de chiffre d'affaires tout en ayant réduit les coûts d'exploitation afin de renforcer encore la performance financière de notre entreprise", a déclaré Cody Slater, PDG et président de Blackline Safety." Mettre davantage l'accent sur la pérennité financière de Blackline est primordial dans un monde incertain et nous sommes convaincus que ces mesures nous permettront d'opérer en position de force tout en nous permettant de continuer à exécuter nos fortes opportunités de croissance sur le marché des travailleurs industriels connectés, où nous avons augmenté les revenus à un taux annuel composé de 48 % au cours des cinq dernières années.



"Bien que nous nous attendions à ce que notre consommation de liquidités au troisième trimestre de l'exercice demeure élevée au fur et à mesure que nous réalisons ces améliorations de la marge et ces réductions de coûts, ces mesures, lorsqu'elles sont appliquées à nos revenus des douze derniers mois, nous auraient permis collectivement de capturer plus de 20 millions de dollars de flux de trésorerie supplémentaires. Avec la croissance continue du chiffre d'affaires, l'impact de ces changements sera encore plus important au cours de l'année à venir. Ces mesures font de nous une entreprise plus forte et plus compétitive, tout en nous mettant sur la voie d'une génération accélérée de flux de trésorerie disponible."



Augmentation des prix du matériel et des logiciels

Blackline met en œuvre une augmentation des prix d'environ 15 %, tant pour le matériel que pour les services. Il s'agit de la première augmentation des prix du G7 depuis son lancement il y a cinq ans et de la première augmentation des prix des services en cinq ans. La société a communiqué avec ses clients au sujet de l'augmentation des prix et, compte tenu de l'inflation mondiale et des augmentations de prix similaires des concurrents, Blackline est convaincu que l'augmentation des prix n'aura pas d'impact sur son positionnement concurrentiel.



L'augmentation des prix du matériel prendra effet immédiatement sur toutes les ventes à compter du 15 août 2022 en Amérique du Nord et dans le reste du monde, et du 15 septembre 2022 en Europe, ce qui devrait permettre une amélioration progressive de la marge brute et de la génération de trésorerie. L'augmentation du prix des services prendra également effet le même jour pour tous les nouveaux clients qui concluent des contrats de service, mais cette augmentation de prix sera également répercutée sur les clients existants lorsqu'ils renouvelleront leurs contrats.



À titre d'exemple, une augmentation de 15 % des prix du matériel appliquée au revenu des produits des douze derniers mois aurait fait passer le revenu des produits de 31,6 millions de dollars à 36,3 millions de dollars et le pourcentage de marge brute de 18 % à 29 %, ce qui équivaut à une amélioration de 4,7 millions de dollars de la marge brute. Tout soulagement futur des défis de la chaîne d'approvisionnement mondiale représenterait une hausse supplémentaire des marges brutes et du bénéfice des produits. De même, une augmentation de 15 % de la tarification des services appliquée à tous les revenus de services des douze derniers mois ferait passer les revenus de services de 32,7 millions de dollars à 37,6 millions de dollars et le pourcentage de marge brute de 69 % à 73 %, soit une amélioration de 4,9 millions de dollars de la marge brute. Remarque : ces calculs ne supposent aucun autre changement en dehors de l'augmentation des prix et sont présentés uniquement à titre d'exemple.



Réductions de coûts

Comme indiqué dans le communiqué de la société sur les résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2022, les charges d'exploitation du quatrième trimestre de l'exercice 2022 devraient être égales ou inférieures à celles du deuxième trimestre de l'exercice 2022, soit 21,5 millions de dollars. Une partie des économies de coûts est due à une réduction de la main-d'œuvre mise en œuvre au cours du troisième trimestre de l'exercice 2022 à la suite d'un examen de la structure organisationnelle de Blackline, qui a permis d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts sans affecter la croissance. L'impact majeur de la réduction des effectifs sera le retard du lancement du G5. Ces mesures permettent à Blackline de conserver ses liquidités et de maximiser ses ressources pour les produits et services qui devraient générer des revenus à court terme, notamment le lancement prochain du G6 en octobre. En outre, la société a activement réduit les coûts d'exploitation liés aux consultants, aux entrepreneurs, au recrutement et aux autres dépenses commerciales. L'impact de ces changements sera visible au cours du quatrième trimestre fiscal 2022 de la société. Collectivement, ces réductions mettent Blackline sur la voie de dépasser son objectif initial avec plus de 10 millions de dollars d'économies annualisées par rapport aux coûts d'exploitation du deuxième trimestre. Notez que Blackline prévoit d'enregistrer des indemnités de départ et des coûts de licenciement de plus de 0,6 million de dollars au troisième trimestre fiscal 2022 en raison de ces réductions.



Gestion des stocks

Blackline Au cours des derniers trimestres, la société a augmenté ses stocks de manière significative, au-delà des niveaux historiques, en tant que stratégie proactive face aux défis actuels de la chaîne d'approvisionnement mondiale et afin de constituer des stocks suffisants pour le lancement prochain du G6. BlacklineLa stratégie historique de la société, qui consiste à maintenir des stocks pour répondre le jour suivant à toute commande possible d'un client, a été un facteur de différenciation concurrentiel au fur et à mesure que la société s'établissait sur le marché. Bien que cette stratégie ait été bénéfique dans les premiers stades de la croissance, elle a également été un facteur important de coûts de matériaux et de niveaux de stocks. Cela a conduit la société à détenir des niveaux de stocks plus élevés, y compris une croissance de 7 millions de dollars au cours de la dernière année, une tendance qui s'est poursuivie au troisième trimestre 2022. Dans le marché difficile de la chaîne d'approvisionnement d'aujourd'hui, Blackline vise désormais à exécuter les commandes dans un délai de 30 jours, ce qui permet à la Société de maintenir son avantage en matière de service à la clientèle tout en réduisant les coûts de détention des stocks. Ces mesures, ainsi que le lancement du G6, permettront à la Société de passer d'une utilisation importante des stocks à une source de liquidités à mesure qu'elle réalisera une rotation des stocks plus efficace.



Blackline Modèle de location

Blackline offre aux clients la possibilité d'acheter directement ses appareils ou de les louer par le biais de son programme de location G7. Blackline a constaté une accélération de l'adoption de son programme de location au cours de cet exercice, les contrats de location-financement au 30 avril 2022 totalisant 23,1 millions de dollars, contre 16,3 millions de dollars au 31 octobre 2021. Cette accélération s'est poursuivie au cours du troisième trimestre de l'exercice 2022 en raison de la reprise des marchés du pétrole et du gaz, qui favorisent traditionnellement ce modèle, comme l'a montré l'annonce faite par la société le 2 août.



Blackline considère le modèle de location comme une offre attrayante pour ses clients, car il permet une forte rétention et des marges saines pour la société. Cependant, il y a un impact significatif sur le flux de trésorerie, car il faut généralement 1,5 à 2 ans pour que le flux de trésorerie atteigne le seuil de rentabilité avec un achat standard de matériel et de services où le paiement initial est effectué d'avance. En plus des améliorations de la marge associées à l'augmentation des prix mentionnée précédemment, la société augmentera les taux d'intérêt implicites dans ses contrats de location en réponse à l'environnement actuel des taux d'intérêt et pour aider à compenser l'impact sur le flux de trésorerie.



À propos deBlackline Safety

Blackline Safety est un leader technologique qui stimule l'innovation dans la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT. Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à des analyses prédictives, Blackline permet aux entreprises de tendre vers le zéro incident de sécurité et l'amélioration des performances opérationnelles. Blackline fournit des dispositifs portables, une surveillance personnelle et de zone des gaz, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour relever des défis de sécurité exigeants et améliorer la productivité globale des organisations avec une couverture dans plus de 100 pays. Doté d'une connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline fournit une ligne de vie à des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 185 milliards de points de données et lancé plus de cinq millions d'alertes d'urgence. Pour plus d'informations, visitez BlacklineSafety.com et connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.



Contacts pour les investisseurs et les analystes :

Matt Glover et Jeff Grampp, CFA

investors@blacklinesafety.com

Téléphone : +1 949 574 3860



Contact médias

Christine Gillies, CMO

cgillies@blacklinesafety.com

Téléphone : +1 403 629 9434



