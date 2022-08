Blackline Safety : Nomme Simon Rich au poste de directeur des ventes - Europe

Calgary, CanadaBlackline Safety (TSX : BLN)(TSX : BLN), un leader mondial de la technologie de sécurité connectée, a annoncé aujourd'hui la nomination de Simon Rich au poste de directeur des ventes - Europe, avec effet immédiat.

Il a récemment occupé le poste de directeur de zone pour le Royaume-Uni, l'Irlande, la Scandinavie et l'Europe orientale. Blackline SafetySimon Rich, qui occupait récemment le poste de directeur de zone pour le Royaume-Uni, l'Irlande, la Scandinavie et l'Europe de l'Est, possède plus de 25 ans d'expérience dans la vente et la clientèle. Il supervisera désormais la fonction commerciale pour toute l'Europe - du développement commercial à l'assistance à la clientèle en passant par la gestion des canaux de distribution - et sera responsable de la croissance globale du chiffre d'affaires de la division et de la direction d'une équipe de 21 personnes.

"Je suis ravi de cette nouvelle opportunité de diriger un groupe expérimenté qui partage le même objectif de faire en sorte que chaque personne qui rentre chez elle soit en sécurité tous les jours et je suis impatient de développer notre part de marché grâce à nos wearables innovants, nos moniteurs de gaz de zone et nos solutions connectées au cloud", a déclaré Simon Rich, directeur des ventes - Europe.

Simon Rich a rejoint Blackline Safety Europe il y a cinq ans et a contribué à multiplier par 10 le chiffre d'affaires du Royaume-Uni au cours de cette période, notamment en concluant une série d'accords importants dans le secteur de l'eau et des eaux usées, ce qui a permis à plus de la moitié des services des eaux du Royaume-Uni de s'associer à Blackline.

"Le leadership de Simon, ses antécédents en matière de croissance, son esprit d'entreprise et ses relations profondes dans le secteur permettront à Blackline de continuer à façonner l'avenir du travail industriel à l'échelle mondiale, tout en conservant l'agilité et l'attention nécessaires pour soutenir nos clients et notre personnel au niveau local", a déclaré Sean Stinson, Chief Growth Officer, Blackline Safety.

Simon Rich a plus de 25 ans d'expérience dans la vente de produits de sécurité industrielle et de détection de gaz, dans des rôles progressifs chez Honeywell, Drager et ICI Chemicals.

À propos de Blackline Safety

Blackline Safety est un leader technologique qui aide diverses entreprises industrielles à atteindre l'objectif de zéro incident de sécurité et à améliorer leurs performances grâce à des dispositifs de sécurité en réseau et à des analyses prédictives. Blackline propose des dispositifs portables, des systèmes de surveillance des gaz personnels et locaux, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données afin de relever les défis de sécurité les plus exigeants et d'améliorer la productivité globale d'entreprises présentes dans plus de 100 pays. Armé d'une connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline Safety Grâce à la connectivité cellulaire et satellitaire, les technologies de Blackline fournissent une ligne de vie à des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 180 milliards de données et déclenché plus de cinq millions d'alertes. Pour plus d'informations, visitez BlacklineSafety.com et connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

