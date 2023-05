Blackline Safety : Peter Attalla est nommé vice-président des ventes internationales

Calgary, Canada- 4 mai 2023 - Blackline Safety Corp.(TSX : BLN), un chef de file mondial en matière de technologie de sécurité connectée, a annoncé aujourd'hui Peter Attalla a été nommé au poste de vice-président des ventes internationales, avec effet immédiat.

Attalla est un dirigeant expérimenté, qui a transformé la culture de la sécurité et l'efficacité opérationnelle d'entreprises industrielles dans de nombreux secteurs, notamment les télécommunications, l'énergie et les produits chimiques, où il a acquis une expérience pratique avec les produits de l'UE. Blackline Safety produits.

Avant de rejoindre Blackline SafetyAttalla a passé plus de 15 ans dans des fonctions de plus en plus importantes chez Husky Energy, axées sur la sécurité, la croissance et la gestion opérationnelle, et en tant que consultant en matière de sécurité et d'exploitation pour Dupont Sustainable Solutions.

M. Attalla supervisera désormais la poursuite de la croissance rapide et de l'expansion de la présence de M. Attalla dans le reste du monde. Blackline SafetyLa présence de la société dans le reste du monde, qui comprend les régions situées en dehors de l'Amérique du Nord et de l'Europe, sera supervisée par M. Attalla. Alimenté par la demande des clients, le site Blackline s'est considérablement développé dans ces régions au cours de l'année écoulée, notamment en recrutant du personnel de vente local, en établissant des partenariats avec des distributeurs et en ouvrant un bureau à Dubaï, dans les Émirats arabes unis, afin de mieux servir les clients du monde entier.

"Je suis ravi de cette nouvelle opportunité de partenariat avec les distributeurs et les clients pour s'assurer que les travailleurs rentrent chez eux en toute sécurité à la fin de leur journée. Je suis impatient de continuer à accroître notre part de marché internationale grâce aux vêtements de sécurité innovants, aux moniteurs de gaz locaux et aux solutions connectées au cloud de Blackline", a déclaré Attalla.



"La passion de Peter pour la promotion et la mise en œuvre d'une culture de la sécurité s'inscrit tout naturellement dans l'objectif de Blackline SafetyLa passion de Peter pour la promotion et la mise en œuvre d'une culture de la sécurité s'inscrit naturellement dans l'objectif de de garantir la sécurité des personnes dans le monde entier, quels que soient les risques auxquels elles sont confrontées au travail", a déclaré Sean Stinson, président et directeur de la croissance. "Nous voyons un potentiel de croissance important dans notre zone géographique du reste du monde, et l'expérience de Peter avec les produits et services de Blacklinelui permettra d'assurer une transition en douceur dans ce rôle. Son leadership et son expérience permettront à Blackline de continuer à promouvoir l'excellence opérationnelle tout en façonnant l'avenir du travail industriel dans le monde entier."

M. Attalla succède à Neil Campbell, directeur des ventes internationales et du marketing, qui devient conseiller pour les ventes mondiales. Neil a rejoint Blackline Safety en 2007, fort de 20 ans d'expérience dans le domaine de la détection de gaz à l'échelle internationale. Au cours de son mandat de directeur, il a établi une forte présence pour Blackline par le biais de la distribution au Moyen-Orient, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie.

"Nous sommes incroyablement reconnaissants à Neil pour ses nombreuses années de service à Blackline", a déclaré Stinson. "Il a joué un rôle déterminant dans l'introduction des solutions révolutionnaires de sécurité connectée de Blacklinesur le marché international, et nous nous réjouissons de travailler avec lui dans ses nouvelles fonctions."



