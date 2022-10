Blackline Safety : Présentation de la nouvelle innovation "Travailleur connecté" au salon ADIPEC

Premier coup d'œil sur l'innovant wearable G6, un cadre dirigeant animera une session technique sur les technologies de l'information et de la communication (TIC).

Dubaï, Émirats arabes unis

elle présentera en avant-première son nouveau détecteur monogaz révolutionnaire G6 au salon ADIPEC 2022 (Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference) , où elle sera un exposant vedette du pavillon canadien. L'entreprise présentera également une session spéciale le31 octobre sur la façon dont la sécurité connectée sauve des vies, en s'appuyant sur des études de cas et des données réelles de clients. Blackline Safety Corp. (TSX : BLN), un chef de file mondial en matière de technologie de sécurité connectée, a annoncé aujourd'hui qu'octobre sur la façon dont la sécurité connectée sauve des vies, en s'appuyant sur des études de cas et des données réelles de clients.

Le G6 a été officiellement lancé en septembre en Amérique du Nord et l'ADIPEC est l'occasion pour les clients, les distributeurs, les médias et les analystes du Moyen-Orient de découvrir en avant-première cette innovation révolutionnaire en matière de sécurité connectée pour le secteur du pétrole et du gaz. pétrole et gaz, pétrochimie et autres lieux de travail industriels. Ce qui rend le G6 vraiment unique, c'est sa connectivité durable, avec une durée de vie de la batterie d'un an et une durée de vie du dispositif de quatre ans. Cela signifie que les entreprises industrielles peuvent, pour la première fois, exploiter pleinement les données de sécurité vitales en temps réel dans des scénarios où les détecteurs traditionnels jetables de type "bip et flash" sont couramment utilisés.

"Grâce à cette nouvelle technologie, nous apportons des niveaux de connectivité sans précédent aux lieux de travail industriels, ce qui permet de réduire le risque de blessure, d'augmenter la productivité et d'amener la gestion proactive de la sécurité à un nouveau niveau ", a déclaré le président de la Commission européenne. Cody Slater, PDG et président, Blackline Safety.

"Nous répondons à un besoin direct du marché, en offrant aux responsables de la sécurité une technologie plus performante pour accéder à des données fiables et exploitables du bout des doigts."

Les participants à l'ADIPEC pourront également entendre Blackline SafetySean Stinson, directeur de la croissance de l'entreprise. Sa présentation lors de la conférence technique - " Industrial IOT to improve HSE Performance " - s'appuiera sur des exemples concrets pour montrer comment la technologie de sécurité connectée peut sauver des vies, favoriser l'efficacité et améliorer les performances ESG. Rejoignez-le lundi 31 octobre dans l'Atrium ADNEC, Station 3 à 15h30.

AIDPEC se déroule du31 octobre au3 novembre au Centre national des expositions d'Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Cet événement annuel offre une occasion unique de réseauter avec l'industrie de l'énergie et de découvrir de nouvelles technologies, innovations et solutions. Blackline Safety Vous trouverez l'entreprise au stand n° 2460 du pavillon canadien.

À propos de Blackline Safety: Blackline Safety est un leader technologique qui stimule l'innovation dans la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT (Internet des objets). Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à des analyses prédictives, Blackline permet aux entreprises de tendre vers le zéro incident de sécurité et l'amélioration des performances opérationnelles. Blackline fournit des dispositifs portables, une surveillance personnelle et de zone des gaz, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour relever des défis de sécurité exigeants et améliorer la productivité globale des organisations avec une couverture dans plus de 100 pays. Doté d'une connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline fournit une ligne de vie à des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 185 milliards de points de données et lancé plus de cinq millions d'alertes d'urgence. Pour plus d'informations, visitez BlacklineSafety.com et connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

