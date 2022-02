Blackline Safety : Réduire de manière proactive les risques pour les installations pétrolières et gazières et les travailleurs grâce à la technologie de sécurité

À chaque point de la chaîne d'approvisionnement de la production pétrolière et gazière, de l'extraction des matières premières au transport et au stockage, en passant par les processus de raffinage et de distribution, les opérations pétrolières et gazières nécessitent une surveillance précise et en temps réel des conditions de sécurité. Cette visibilité immédiate peut protéger les travailleurs, les installations et les équipements contre les dommages garantissant que chaque travailleur rentre chez lui sain et sauf à la fin de la journée.



Avec l'avènement de la transformation numérique et de l'IoT, les solutions de sécurité connectées ont fait passer les programmes d'une conformité réactive à une prévention proactive des incidents, réduisant ainsi les risques pour les installations et les personnes.

Les solutions de sécurité connectées sont constituées d'un réseau d'appareils connectés au cloud, y compris des moniteurs de zone et des dispositifs personnels portables qui, associés à un tableau de bord en ligne, offrent une visibilité totale de la sécurité des installations et des travailleurs. Les données diffusées par ces dispositifs offrent de puissantes capacités de production de rapports (tels que les rapports de conformité) à portée de main du gestionnaire. Une analyse plus poussée des données permet également d'identifier et de prévoir les risques potentiels afin de prendre des mesures correctives avant qu'ils ne deviennent un incident.

La façon la plus simple d'expliquer la sécurité connectée est de fournir des exemples tirés du terrain. Voici des exemples de risques courants dans l'industrie pétrolière et gazière et comment les solutions de sécurité connectée peuvent les réduire.



Connecter les travailleurs isolés et à distance.Un scénario fréquent dans l'industrie pétrolière et gazière est de travailler seul ou dans des zones éloignées. C'est particulièrement vrai dans les opérations en amont et en milieu de chaîne, où les travailleurs peuvent se rendre à divers endroits au cours d'une période de travail, mais c'est également le cas dans les grandes installations en aval, où les travailleurs peuvent être hors de vue (et de son) de leurs collègues. Les types de risques auxquels sont confrontés les travailleurs isolés et éloignés sont divers, notamment les accidents de trajet, l'exposition à des gaz toxiques ou explosifs, les problèmes de santé, les chutes, les intempéries et même les dangers liés à la faune.



Une solution de sécurité connectée utilise des dispositifs portables dotés de capteurs et de fonctionnalités pour détecter automatiquement les chutes, l'absence de mouvement et les contrôles manqués, autant d'éléments qui peuvent indiquer qu'un travailleur a besoin d'aide. Les travailleurs isolés peuvent également activer des alertes SOS pour les connecter immédiatement au personnel de surveillance de la sécurité en cas d'incident nécessitant une assistance. Si l'exposition à des gaz toxiques ou inflammables constitue un risque potentiel pendant leur journée de travail, les dispositifs pour travailleurs isolés sont flexibles et peuvent être (re)configurés pour inclure des capacités de détection mono- ou multi-gaz. La connaissance en temps réel de leur personnel soulage les responsables de l'équipe de sécurité, qui savent que quelqu'un surveille leur personnel de manière continue et ininterrompue si le pire devait se produire.



Dans de nombreux endroits éloignés, le service cellulaire est limité, ce qui rend difficile pour un travailleur d'appeler à l'aide et de communiquer avec le personnel de sécurité s'il se trouve dans une situation dangereuse. La capacité des dispositifs de sécurité connectés par satellite, tels que le détecteur multigaz G7x de Blackline , à surveiller et à envoyer des données critiques et des détails sur la localisation du travailleur et à permettre l'envoi de messages bidirectionnels avec le personnel de sécurité peut faire la différence entre la vie et la mort.



Protégez votre ressource la plus précieuse, vos travailleurs.

Le taux d'accidents mortels dans l'industrie du pétrole et du gaz est sept fois plus élevé que celui des travailleurs américains en général - 25,1 / 100 000 / an.

Parce que les solutions de sécurité connectées surveillent en permanence les niveaux de gaz en temps réel, elles peuvent identifier les niveaux potentiellement dangereux avant qu'ils ne se transforment en incident et ne causent des dommages aux installations, aux équipements - et ne nuisent aux travailleurs qui les exploitent.



Un excellent exemple de surveillance continue est celui des entrées en espace confiné (ECC), comme les réservoirs de stockage, les fosses à boue, les cuves de traitement et les tranchées, qui présentent un risque élevé parce que les gaz dangereux peuvent rapidement se concentrer jusqu'à atteindre des niveaux dangereux ou déplacer l'oxygène dans des espaces mal ventilés. L'utilisation de dispositifs de sécurité connectés permet de s'assurer que ces zones sont sûres pour les travailleurs avant qu'ils n'y pénètrent et de les alerter pour qu'ils évacuent si les niveaux de gaz changent et dépassent les seuils de sécurité.

L'utilisation de dispositifs de sécurité connectés, tels que le site Blackline. G7 EXO, Moniteur de zone ou Détecteur de pompe multigaz G7c garantit que ces zones sont sûres pour les travailleurs avant qu'ils n'y entrent et les alerte pour qu'ils évacuent si les niveaux de gaz dépassent les seuils de sécurité. Et grâce à la durée de vie prolongée de sa batterie (plus de 100 jours), l'EXO permet de prolonger les périodes de CSE sans avoir besoin d'obtenir un nouveau permis.



En outre, la surveillance continue permet d'identifier les fuites de gaz en évitant des incidents potentiellement catastrophiques. Par exemple, la surveillance des gaz dans une zone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 peut détecter si une pièce d'équipement libère progressivement de plus en plus de vapeurs dans une zone, ce qui indique qu'il faut la réparer ou la remplacer. Étant donné qu'ils sont toujours connectés, les relevés de gaz peuvent être visualisés en temps réel via le site Web de l Blackline Live tableau de bord en ligne.



La surveillance continue doit être envisagée dans les situations où un travailleur se trouve dans un espace où les conditions atmosphériques peuvent changer.

(CCOHS)

.

Les gaz inflammables libérés par les puits de forage, les réservoirs de stockage, les équipements de production, les équipements de surface tels que les agitateurs de schiste et de nombreuses autres sources sur les sites de travail, présentent un risque réel d'incendie et d'explosion. Outre les gaz explosifs, il existe plusieurs gaz toxiques dans la production de pétrole et de gaz, comme le sulfure d'hydrogène, qui peuvent fuir et entraîner rapidement la nécessité d'une évacuation. En cas d'urgence sur un site, les solutions de sécurité connectées permettent également de rationaliser les réponses réactives.



La surveillance continue alerte le personnel de sécurité en cas d'augmentation soudaine des niveaux de gaz dangereux, ce qui permet d'évacuer rapidement les travailleurs des zones concernées et de s'assurer qu'aucun travailleur n'est oublié. Au cours d'une évacuation, les chefs d'équipe peuvent rendre compte de l'emplacement de chaque personne portant un dispositif de sécurité connecté en temps réel pour s'assurer qu'ils atteignent les points de rassemblement en toute sécurité. Puisque l'emplacement des travailleurs peut être vu sur le portail Blackline Live, une assistance peut être envoyée directement à toute personne qui n'évacue pas en toute sécurité, plutôt que d'effectuer un comptage manuel et d'envoyer des équipes de recherche pour toute personne manquante, ce qui permet de gagner des secondes cruciales. De plus, comme les appareils connectés capturent une variété de données, les équipes de secours peuvent déterminer l'intervention nécessaire, qu'il s'agisse d'une chute, d'une absence de mouvement ou d'une exposition à des niveaux élevés de gaz où un équipement ARI peut être nécessaire.



Les incendies et les explosions sont une cause majeure de blessures et de décès dans l'industrie pétrolière et gazière.

(OHS Online)

.

Prédire les risques pour la sécurité grâce à l'analyse des données. Des risques non reconnus peuvent exister dans une installation ou sur un site de travail et provoquer des incidents liés à la sécurité des travailleurs ou des dommages importants aux équipements, entraînant des temps d'arrêt et des coûts imprévus. Les solutions de sécurité connectées associées à la science des données et à l'analyse, telles que celles proposées par les entreprises de l'industrie de l'énergie, peuvent permettre de prévoir les risques de sécurité. Blackline VisionL'analyse des données permet d'identifier les risques avant qu'ils ne nuisent aux travailleurs ou n'endommagent les équipements. La possibilité de détecter des schémas grâce aux relevés des appareils connectés permet aux responsables de la sécurité et aux opérateurs de prendre des mesures proactives.



Par exemple, des alertes de détection de chute au même endroit peuvent indiquer une surface glissante due à l'huile et à la graisse, et si les rapports montrent que ce n'est que saisonnier, cela peut être dû à une plaque de glace. Prendre des mesures proactives en nettoyant ou en déglaçant pour éviter les chutes graves permet de maintenir le bon fonctionnement des opérations et de garder les travailleurs au travail.



À plus grande échelle, étant donné que toutes les données relatives aux relevés de gaz sont collectées et diffusées sur le cloud, l'analyse des données provenant des appareils connectés peut être utilisée pour indiquer les zones de l'installation présentant un risque potentiel. Les niveaux de gaz inférieurs au seuil d'alarme passent généralement inaperçus jusqu'à ce qu'un incident se produise. Les rapports sur ces expositions donnent aux opérateurs la possibilité de réparer de manière proactive les fuites ou les équipements défectueux. La maintenance préventive peut atténuer un événement de sauvetage et de réparation potentiellement important.

À chaque étape de la production de pétrole et de gaz - en amont, en milieu et en aval - les solutions de sécurité connectées constituent un moyen efficace de prévenir de manière proactive les incidents de sécurité afin de protéger les travailleurs et l'installation, et de réagir rapidement aux situations dangereuses lorsqu'elles se produisent.

