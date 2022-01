Blackline Safety : Renforcement de la capacité de production pour répondre à la demande anticipée en 2022

11 janvier 2022

Calgary, Canada - Blackline SafetyCorp. (TSX : BLN), un chef de file mondial dans le domaine de la technologie de sécurité connectée avec un modèle d'affaires de logiciel en tant que service (HeSaaS) basé sur le matériel, a annoncé aujourd'hui qu'elle a ajouté une technologie de montage en surface (SMT) à sa ligne de production interne en prévision d'une forte demande des clients pour les produits de la société en 2022.

L'investissement de 2 millions de dollars réalisé au cours des trois dernières années permettra d'améliorer la puissance de fabrication alors que l'entreprise se prépare à produire en grande quantité le G6, son dispositif de sécurité portable monogaz d'entrée de gamme, qui sera lancé cette année. Cet investissement, ainsi que la capacité de la ligne actuelle, devrait permettre à l'entreprise de doubler sa production de matériel dans l'année.

"Avec SMT, nous nous appuyons sur notre technologie et nos installations de fabrication déjà robustes, ainsi que sur une flexibilité supplémentaire pour répondre rapidement à une demande accrue, tout en maintenant l'excellence des produits", déclare Kevin Meyers, Blackline Safety directeur de l'exploitation.

"Le fait de disposer de SMT pour placer les composants sur une ligne de circuits imprimés nous permet non seulement de produire des unités plus rapidement et avec plus de précision, mais aussi de contrôler beaucoup plus étroitement notre processus de fabrication."

Avant l'achat de cette technologie, les délais d'approvisionnement auprès du fabricant sous contrat de l'entreprise pouvaient atteindre cinq semaines. Grâce à l'intégration de la technologie SMT, les délais d'assemblage et d'expédition ont été réduits à 24-48 heures. Cette technologie s'est également avérée plus rentable, puisque Blackline a rentabilisé l'équipement en seulement 10 mois.

"Depuis que nous fabriquons des produits avec SMT en interne, nous avons vu le volume de nos ventes de matériel augmenter de 350 %. En outre, nos niveaux de qualité sont exceptionnels, la programmation et la mise en place des tâches sont faciles, et notre équipe a pu développer et déployer rapidement de nouveaux produits", ajoute M. Meyers.

"En raison de l'aspect sécuritaire vital de nos produits, ils ne peuvent tout simplement pas échouer - une qualité de fabrication exceptionnelle et une fiabilité sur le terrain ne sont pas négociables."

À propos de Blackline Safety: Blackline Safety est un leader mondial de la sécurité connectée qui contribue à garantir que chaque travailleur accomplit son travail et rentre chez lui en toute sécurité chaque jour. Blackline fournit une technologie de sécurité portable, une surveillance personnelle et de zone des gaz, un logiciel connecté au cloud et des analyses de données pour relever des défis de sécurité exigeants et augmenter la productivité des organisations avec une couverture dans plus de 100 pays. Blackline Safety Les wearables constituent une bouée de sauvetage pour des dizaines de milliers d'hommes et de femmes, ayant rapporté plus de 165 milliards de points de données et déclenché plus de cinq millions de réponses d'urgence. Grâce à la connectivité cellulaire et satellitaire, nous veillons à ce que les secours ne soient jamais trop loin. Pour plus d'informations, visitez BlacklineSafety.comet connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedInet Instagram.

##

INVESTOR/ANALYST CONTACT

Cody Slater, PDG

cslater@blacklinesafety.com

Téléphone : +1 403 451 0327

CONTACT MEDIA

Christine Gillies, CMO

cgillies@blacklinesafety.com

Téléphone : +1 403 629 9434