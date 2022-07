Blackline Safety : SafetyLa technologie de l'entreprise a été sélectionnée pour un contrat de 2 millions de dollars avec une compagnie des eaux britannique.

La moitié des agences de l'eau du Royaume-Uni choisissent Blackline Safety de protéger les travailleurs





20 juillet 2022



Calgary, Canada- Blackline Safety Corp. (TSX : BLN), un chef de file mondial en matière de technologie de sécurité connectée, a annoncé aujourd'hui qu'une nouvelle société de distribution d'eau et de traitement des eaux usées au Royaume-Uni a choisi la technologie de Blackline Safetypour protéger son personnel et soutenir sa transformation numérique. Il s'agit de la sixième des 12 entreprises de distribution d'eau et de traitement des eaux usées du Royaume-Uni à utiliser les produits et services de détection de gaz connectés au cloud de Blackline.

Blackline SafetyLa technologie de l'entreprise a été sélectionnée à l'issue d'un appel d'offres très compétitif et rigoureux. Le contrat de trois ans comprend une option de prolongation pour cinq années de service supplémentaires, ce qui porterait la valeur totale à plus de 4,2 millions de dollars. La société de services publics remplacera ses unités de détection de gaz existantes par plus de 2 600 appareils portables G7c et les dispositifs associés. Blackline Safety G7c et les services associés.

"En tant que l'une des plus grandes sociétés de distribution d'eau de Grande-Bretagne, avec des opérations sur plus de 100 sites, cette autorité de l'eau avait besoin d'une solution de sécurité flexible et multifonctionnelle pour s'adapter aux divers risques et situations de travail auxquels son personnel est confronté, tout en soutenant les décisions fondées sur les données qui conduisent la sécurité vers zéro incident à signaler", a déclaré Simon Rich, directeur des ventes - Europe, Blackline Safety.

"La valeur des données connectées en temps réel dans le cloud, associée à une technologie évolutive qui s'adapte à l'évolution des environnements de travail, permet à Blackline de continuer à voir une forte adoption de nos solutions de sécurité connectées dans le secteur de l'eau et des eaux usées."

BlacklineLes dispositifs de détection de gaz personnels et pour travailleurs isolés G7 sont des vêtements connectés robustes et intelligents qui détectent avec précision les risques liés au gaz, avertissant instantanément les travailleurs et les responsables en temps réel, permettant ainsi à traçage des contacts et aux actions correctives d'être prises pour atténuer les incidents futurs. Soutenus par le service professionnel de surveillance en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de Blackline, ils assurent une protection maximale des travailleurs grâce à une surveillance automatisée des incidents de sécurité et des événements sanitaires, y compris des fonctions telles que la détection d'immobilité et de chute, et les contrôles manqués.



Blackline Safety est un leader technologique qui favorise l'innovation dans la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT (Internet des objets). Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à des analyses prédictives, Blackline permet aux entreprises de tendre vers le zéro incident de sécurité et l'amélioration des performances opérationnelles. Blackline fournit des dispositifs portables, une surveillance personnelle et de zone des gaz, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour relever des défis de sécurité exigeants et améliorer la productivité globale des organisations avec une couverture dans plus de 100 pays. Doté d'une connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline fournit une ligne de vie à des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 180 milliards de points de données et initié plus de cinq millions de réponses d'urgence. Pour plus d'informations, visitez BlacklineSafety.com et connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.



