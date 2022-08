Blackline Safety : Signature d'une feuille de modalités avec ATB Financial pour une facilité de crédit de 15 millions de dollars

Calgary, CanadaBlackline Safety Corp. (la" société") (TSX : BLN), un chef de file mondial en matière de sécurité connectée, a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé une feuille de modalités non contraignante pour une nouvelle facilité de crédit d'exploitation garantie de premier rang de 15 millions de dollars sur deux ans - avec une possibilité d'accorder 5 millions de dollars pour augmenter la taille de la facilité - avec ATB Financial. La nouvelle facilité de crédit envisagée par la feuille de modalités remplacera, dès et sous réserve de la signature des documents de crédit définitifs, la facilité de crédit garantie de premier rang existante de la société avec un autre prêteur. La facilité actuelle n'a pas été renouvelée aux conditions présentées par le prêteur et aucun montant n'est actuellement tiré ou en cours sur cette facilité.



La nouvelle facilité devrait offrir une plus grande souplesse financière pour aider la société à gérer ses opérations, tout en s'appuyant sur ses 21 trimestres consécutifs de croissance des revenus. La base d'emprunt dans le cadre de la nouvelle facilité sera dérivée des revenus mensuels récurrents de la société avec une tarification qui est largement cohérente avec la facilité actuelle. La nouvelle facilité d'exploitation sera garantie, notamment par un contrat de garantie générale sur les biens de la société et de ses filiales importantes. Blackline Safety Corp. et de ses filiales importantes.

"Nous apprécions le soutien qu'ATB Financial nous apporte par le biais de cette nouvelle facilité de crédit, ce qui, selon nous, est particulièrement remarquable compte tenu de l'environnement de prêt actuel où l'on demande à de nombreuses entreprises des clauses restrictives plus strictes et une disponibilité de capital plus restreinte", a déclaré Shane Grennan, directeur financier de Blackline Safety. Nous sommes impatients de finaliser cette facilité dans les semaines à venir qui, couplée au produit de notre financement par prise ferme récemment annoncé et au placement privé simultané sans courtier qui devrait être clôturé le ou vers le 31 août 2022, nous fournira une position de capital plus robuste pour exécuter notre plan d'affaires. Nous tenons à remercier notre précédent prêteur pour son soutien et sa relation de travail au cours des deux dernières années."

" Le secteur de la technologie est un secteur de croissance clé pour l'économie de l'Alberta ", a déclaré Darren Eurich, PDG d'ATB Capital Markets et premier vice-président, Affaires, d'ATB Financial. "Nous sommes ravis de nous associer avec Blackline SafetyNous sommes ravis d'être le partenaire d'une entreprise technologique mondiale établie en Alberta, par l'entremise de ce projet de facilité, et de lui fournir les ressources en capital dont elle a besoin pour poursuivre son expansion et innover.

La facilité de crédit est soumise à diverses conditions, notamment la levée par la société d'un produit brut d'au moins 15 millions de dollars dans le cadre du financement par prise ferme et du placement privé sans intermédiaire annoncés récemment par la société, et la conclusion d'accords définitifs contraignants à cet égard.

À propos de Blackline Safety:

Ce communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'utilisation des mots " s'attendre à ", " anticiper ", " continuer ", " estimer ", " pouvoir ", " projeter ", " devoir ", " croire ", " planifier ", " avoir l'intention " et d'autres expressions similaires visent à identifier les informations ou déclarations prospectives. En particulier, mais sans limiter ce qui précède, le présent communiqué de presse contient des déclarations concernant la date de clôture de l'Offre et du Placement privé simultané et les exemptions attendues pour le Placement privé simultané en vertu du Règlement 61-101. Bien que Blackline estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prévisionnelles soient raisonnables, il convient de ne pas s'y fier indûment car Blackline ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. Puisque les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs, elles comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents. La date de clôture de l'offre et du placement privé simultané peut être modifiée et les exemptions mentionnées dans le MI 61-101 mentionnées ici peuvent ne pas être disponibles pour la société. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date du présent document et Blackline ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.



Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres dans une quelconque juridiction. Les actions ordinaires de

Blackline ne seront pas et n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, ou à une personne des États-Unis, en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable à cet égard.





Blackline Safety est un leader technologique qui stimule l'innovation dans la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT. Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à des analyses prédictives, Blackline permet aux entreprises de tendre vers le zéro incident de sécurité et l'amélioration des performances opérationnelles. Blackline fournit des dispositifs portables, une surveillance personnelle et de zone des gaz, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour relever des défis de sécurité exigeants et améliorer la productivité globale des organisations avec une couverture dans plus de 100 pays. Doté d'une connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline fournit une ligne de vie à des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 185 milliards de points de données et initié plus de cinq millions de réponses d'urgence.