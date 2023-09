La connectivité en temps réel, même dans les endroits éloignés, est le facteur décisif pour assurer la sécurité des travailleurs isolés et des travailleurs en espace confiné.

Calgary, Canada- 27 septembre 2023 - Blackline Safety Corp. (TSX : BLN), un chef de file mondial en matière de technologie de sécurité connectée, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un nouveau contrat d'une valeur de 3,5 millions de dollars avec une importante société d'infrastructure nord-américaine exerçant ses activités dans les secteurs du gaz naturel, du pétrole et de l'électricité.



L'entreprise a choisi Blackline Safety pour fournir plus de 850 dispositifs de sécurité portables G7x connectés au cloud à son personnel, qui travaille souvent dans des espaces isolés ou confinés dans des endroits dangereux. L'entreprise a également acheté plus de 850 G7 Bridges, la station de base portable de Blacklinequi fournit une liaison montante par satellite essentielle dans les zones à faible connectivité. Pour garantir des opérations de conformité rapides et faciles, l'entreprise a ajouté plus de 230 G7 Docks, Blackline, la solution simple pour calibrer, tester les chocs et recharger les dispositifs portables G7.



"La société d'énergie a d'abord testé la technologie de sécurité de Blacklinesur un seul site. La connectivité en temps réel du G7, associée aux informations disponibles grâce à notre suite complète de rapports, Blackline Analytics, les a vraiment impressionnés et constituait la solution connectée qu'ils recherchaient", a déclaré Sean Stinson, Blackline Safetyprésident et directeur de la croissance de l'entreprise.



"Le fait que notre technologie puisse leur dire immédiatement quand et où quelqu'un a besoin d'aide - même dans des espaces confinés et des endroits éloignés sans signal cellulaire - a conclu l'affaire. La société est en train de standardiser une flotte d'appareils Blackline pour protéger ses travailleurs à travers l'Amérique du Nord", a ajouté Stinson.



Il s'agit du troisième contrat important que Blackline Safety a annoncé ce mois-ci les contrats précédents dans les secteurs de la lutte contre les incendies de matières dangereuses et de l'énergie au Moyen-Orient. Dans tous les cas, la connectivité en temps réel de Blacklinea joué un rôle déterminant dans l'obtention des nouveaux contrats.



"Nous sommes ravis que de plus en plus d'entreprises adoptent la valeur de la détection de gaz connectée et de la technologie pour travailleurs isolés. Ces organisations donnent la priorité à la sécurité de leurs travailleurs en leur donnant la confiance nécessaire pour accomplir leur travail et rentrer chez eux en toute sécurité à la fin de leur journée. Grâce aux solutions tout-en-un de Blackline, elles peuvent offrir cette sécurité à leurs travailleurs tout en optimisant leurs opérations", a déclaré M. Stinson.





À propos de Blackline Safety:Blackline Safety est un leader technologique qui stimule l'innovation au sein de la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT (Internet des objets). Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à l'analyse prédictive, Blackline permet aux entreprises de tendre vers zéro incident de sécurité et d'améliorer leurs performances opérationnelles. Blackline fournit des dispositifs portables, une surveillance des gaz personnelle et locale, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour répondre aux défis exigeants en matière de sécurité et améliorer la productivité globale des organisations, avec une couverture dans plus de 100 pays. Doté d'une connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline est une bouée de sauvetage pour des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 200 milliards de points de données et lancé plus de sept millions d'alertes d'urgence. Pour plus d'informations, visitez BlacklineSafety.com et connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.





CONTACT MÉDIA

Christine Gillies, CPMO

cgillies@blacklinesafety.com

+1 403-629-9434