Blackline Safety : Un revenu annuel record de 54,3 millions de dollars, en hausse de 42 % par rapport à l'année précédente.

Calgary, Canada- Le 20 janvier 2022 - Blackline Safety Corp. (TSX : BLN) ("Blackline Safety", "Blackline", la " Société ", " nous " ou " notre "), un chef de file mondial en matière de technologie de sécurité connectée avec un modèle d'affaires de logiciel en tant que service (HeSaaS) axé sur le matériel, a publié aujourd'hui des résultats annuels et du quatrième trimestre fiscal records.

19 trimestres consécutifs de croissance d'une année sur l'autre

Pour le trimestre fiscal se terminant le 31 octobre 2021, Blackline a réalisé un revenu total record de 19,3 millions de dollars, soit une augmentation de 67 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les revenus des produits ont augmenté de 129 % par rapport au trimestre de l'année précédente et les revenus des services ont augmenté de 22 %, passant de 6,7 millions de dollars à 8,2 millions de dollars, grâce à une augmentation de 20 % des revenus récurrents des services logiciels.

Les revenus annuels de 2021 ont atteint un niveau record de 54,3 millions de dollars, les revenus des produits ayant augmenté de 93 % pour atteindre 24,8 millions de dollars et les revenus des services ayant augmenté de 16 % pour atteindre 29,5 millions de dollars par rapport à l'année précédente.

"Malgré un environnement commercial qui reste difficile, nous constatons un retour à notre trajectoire de croissance pré-pandémique, grâce à 11,1 millions de dollars de revenus de produits, les déploiements de nouveaux appareils atteignant des niveaux records, et à une fidélisation des clients de plus de 100 %, ce qui alimente notre modèle commercial HeSaaS", a déclaré Cody Slater, PDG et président du conseil d'administration de l'entreprise. Blackline Safety.

"Ces résultats montrent que notre stratégie d'investir pour croître au cours des 18 derniers mois porte maintenant ses fruits. Nous sommes impatients de voir l'impact continu de nos capacités améliorées en matière de ventes, de marketing et de produits, qui continueront à renforcer l'activité et à stimuler la croissance tout au long de l'exercice 2022 et au-delà."

Les revenus des services continuent de progresser, en hausse de 22 % par rapport au trimestre précédent.

Les ventes de produits ainsi que la forte activité de fidélisation et de renouvellement et l'entrée de la société sur le marché de la location ont entraîné une augmentation des revenus des services au quatrième trimestre. Le revenu total des services pour le trimestre s'est élevé à 8,2 millions de dollars, soit une augmentation de 22 % par rapport aux 6,7 millions de dollars du trimestre de l'année précédente. Les revenus récurrents des services logiciels ont augmenté de 20 % sur la même période.

Le pourcentage de marge brute(1) des services s'est amélioré pour atteindre 69 % au quatrième trimestre, contre 67 % au trimestre de l'année précédente, sans tenir compte de l'impact de la subvention salariale d'urgence canadienne (" CEWS "). Le pourcentage de marge brute des produits(1), bien qu'affecté par les défis permanents de la chaîne d'approvisionnement mondiale, est resté fort à 30 %, les ventes croissantes du détecteur de gaz de zone G7 EXO de la société contribuant proportionnellement à une marge de produit plus élevée par rapport à nos autres dispositifs de sécurité connectés. Blackline a clôturé le quatrième trimestre avec une trésorerie et des investissements à court terme de 54,5 millions de dollars et aucune dette. La position de trésorerie de la société lui a permis d'investir dans l'infrastructure de fabrication et de soutenir le fonds de roulement nécessaire pour réaliser des livraisons de produits record au cours du trimestre, malgré les défis permanents de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

La société a renforcé sa position financière à la fin de l'exercice, en clôturant son offre de prospectus simplifié par prise ferme le 19 octobre 2021, levant un produit brut de 40 millions de dollars. Blackline continue de maintenir la flexibilité pour soutenir ses stratégies de croissance et ses investissements dans les ventes et le marketing avec un réseau de vente étendu et de nouvelles capacités de génération de prospects numériques. La commercialisation de nos produits va continuer à s'accélérer, y compris le lancement du premier dispositif de sécurité personnelle connecté G6 de son genre pour le marché de la conformité en juillet 2022, ainsi que la prochaine génération de Blackline Live pour les rapports en temps réel basés sur le cloud. Nous nous préparons également à un lancement initial de notre offre en 2023 sur le marché de l'industrie légère et de la construction par le biais de notre filiale Wearable Technologies Limited (" WTL "), avec un total de 1,5 million de dollars dépensés au cours du quatrième trimestre.

"Notre société a continué à faire preuve de résilience, vague après vague de la pandémie, en trouvant de nouveaux moyens de se développer dans un contexte d'incertitude et d'adversité extrêmes. Au cours de cette période, nous avons vu nos revenus trimestriels globaux augmenter de 127 % à l'échelle mondiale et de 176 % dans nos marchés de croissance à l'extérieur du Canada ", a ajouté M. Slater.

"Grâce à l'équipe engagée de Blackline dans le monde entier, nous sommes bien placés pour récolter les fruits de notre stratégie d'investissement dans le développement de produits, ainsi que dans les ventes et le marketing à l'échelle mondiale - tous motivés par notre objectif d'entreprise, qui est de préserver la sécurité des travailleurs et de contribuer à la transformation numérique de la main-d'œuvre industrielle."

Faits marquants du quatrième trimestre

Faits marquants de l'année

Faits marquants après le trimestre

Faits saillants financiers

Les valeurs ultérieures dans ce communiqué de presse sont en milliers, sauf pour les pourcentages et les données par action.

(1) Ce communiqué de presse présente certaines mesures financières supplémentaires et non conformes aux PCGR, ainsi que des ratios non conformes aux PCGR pour aider les lecteurs à comprendre les performances de la société. De plus amples détails sur ces mesures et ratios sont inclus dans la section " Mesures financières non conformes aux PCGR et supplémentaires " de ce communiqué de presse.

Informations financières clés

Les revenus du quatrième trimestre se sont élevés à 19 266 $, soit une augmentation de 67 % par rapport aux 11 550 $ du trimestre comparable de l'exercice précédent. Les États-Unis, en hausse de 81 %, ont été la principale région de croissance géographique d'un trimestre à l'autre.

Au cours du quatrième trimestre, les revenus des services se sont élevés à 8 172 $, soit une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente.6,712 au même trimestre de l'année dernière. Les taux de fidélisation de nos clients existants dans les régions géographiques et les secteurs industriels sont restés solides. L'augmentation des revenus des services au sein de notre clientèle existante a contribué à hauteur de 382 $ au cours du trimestre. Il y a également eu des effets négatifs de 193 $ provenant de clients qui ont renouvelé moins d'appareils actifs après avoir subi des réductions de personnel au cours des douze derniers mois. En outre, certains clients ont refusé de renouveler leurs plans de service, ce qui a entraîné une réduction supplémentaire de 25 $.

Le revenu des services pour le trimestre a été positivement influencé par la forte saison de révision et de maintenance industrielle de cet automne aux États-Unis. Plusieurs déploiements importants ont entraîné une croissance de 539 % des revenus de location, qui sont passés de 97 $ au trimestre de l'année précédente à 620 $, la société ayant commencé à pénétrer sur ce marché avec sa gamme complète de solutions de surveillance des travailleurs connectés et des zones.

Le revenu des produits au cours du quatrième trimestre s'est élevé à 11 094 $, soit une augmentation de 129 % par rapport aux 4 838 $ du trimestre de l'année précédente, car nous avons constaté le début d'un retour à des processus d'approvisionnement plus normaux, en particulier aux États-Unis et en Europe, ainsi que la poursuite des fortes ventes de son nouveau moniteur de gaz de zone G7 EXO, qui a contribué aux ventes à hauteur de 2 952 $ au cours du trimestre. Cette augmentation reflète également l'investissement de la société dans son réseau de vente étendu en Amérique du Nord, en Europe et dans d'autres régions géographiques au cours des douze derniers mois. Le chiffre d'affaires des produits au quatrième trimestre a été le plus élevé jamais enregistré sur Blackline, avec plusieurs gros contrats réalisés pour deux services des eaux britanniques, un fournisseur de services de redressement basé au Texas, un entrepreneur de la défense britannique et une société de services publics de gaz naturel et d'électricité basée aux États-Unis.

Les revenus de l'exercice 2021 s'élèvent à 54 312 $, contre 38 377 $ pour l'exercice précédent, avec des augmentations de 88 % en Europe et de 42 % aux États-Unis.

Les revenus des services pour l'exercice financier se sont élevés à 29 536 $, soit une augmentation de 16 % par rapport aux 25 517 $ de l'exercice précédent. Cette croissance est due au segment des revenus des services logiciels, qui a augmenté de 23 % pour atteindre 25 518 $, contre 20 805 $ l'année précédente, en raison des nouvelles activations des appareils vendus aux utilisateurs finaux au cours des douze derniers mois pour les clients utilisant les services de surveillance, HeSaaS et de données de la société.

Les revenus de location ont également augmenté de 87 % pour l'année, passant de 481 $ à 899 $, car la suite complète de solutions connectées de Blacklinea commencé à être adoptée par plusieurs clients pour des projets à court terme, en particulier sur le marché de la rotation d'automne aux États-Unis.

Les ventes de matériel de sécurité connecté de Blacklinese sont élevées à 24 776 $ au cours de l'année, contre 12 860 $ au cours de l'exercice précédent, soit une augmentation de 93 % qui reflète la contribution de l'équipe de vente élargie et la réduction des restrictions COVID-19, permettant un accès plus large aux sites des clients.

Le pourcentage de marge brute globale pour le quatrième trimestre était de 47 %, soit une baisse de 9 % par rapport au trimestre comparable de l'année précédente, en raison d'un mix produit/service plus lourd. Le pourcentage de marge brute des services s'est élevé à 69 % au quatrième trimestre en raison de l'augmentation du volume global des services, partiellement compensée par la hausse des coûts des opérateurs pour la connectivité des appareils de la société. Le pourcentage de marge brute des produits a diminué à 30 %, contre 40 % au trimestre de l'année précédente, en raison de l'augmentation des coûts de garantie et de mise au rebut, et de la hausse des coûts des matériaux, de l'approvisionnement et du fret résultant des défis de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Si l'on exclut l'impact du CEWS, le pourcentage de marge brute des produits s'est établi à 30 %, contre 37 %, et le pourcentage de marge brute des services à 69 %, contre 67 %, au quatrième trimestre par rapport au trimestre de l'année précédente.

Le pourcentage de la marge brute globale au cours de l'exercice a été de 49 %, soit une baisse de 4 % par rapport à l'exercice précédent, en raison de l'évolution de la composition des ventes de produits/services. Cette baisse a été partiellement compensée par une augmentation de 4 % du pourcentage de marge brute des produits. La marge brute des produits au cours de l'exercice 2021 s'est améliorée en raison de l'augmentation des revenus qui a permis d'absorber une plus grande proportion des coûts fixes des matériaux et de la main-d'œuvre, ainsi qu'en raison d'une année complète d'utilisation du nouveau détecteur de gaz de zone G7 EXO de Blacklineet de la composition des ventes et des coûts qui y sont associés par rapport aux autres produits de sécurité connectés de Blackline. Le pourcentage de marge brute des services est resté constant d'une année sur l'autre. En excluant l'impact du CEWS, le pourcentage de marge brute des produits a été de 23 % contre 17 % et le pourcentage de marge brute des services a été de 69 % contre 68 % pour l'exercice en cours par rapport à l'exercice précédent.

La perte nette s'est élevée à 9 606 $ au quatrième trimestre, en raison d'une augmentation de 124 % des dépenses totales. L'augmentation de la perte nette pour le trimestre est principalement attribuable à une augmentation des frais généraux et administratifs, des frais de vente et de marketing, et des frais de recherche et de développement de produits, principalement en raison de l'augmentation des charges salariales due à l'embauche de nouveaux employés et à la réduction du financement du CEWS de 750 $.

La perte nette s'est élevée à 33 305 $ pour l'année, en raison d'une augmentation de 110 % des dépenses totales, car nous avons investi massivement dans la recherche et le développement de nos produits, dans les ventes et le marketing, et dans les efforts généraux de l'entreprise au cours de l'année.

L'EBITDA ajusté était de (3 479 $) pour le quatrième trimestre, contre 2 234 $ pour le trimestre de l'année précédente. La diminution de l'EBITDA ajusté au cours du trimestre est principalement attribuable aux investissements réalisés pour développer l'entreprise, ce qui a entraîné une augmentation des frais généraux et administratifs, ainsi que des frais de vente et de marketing, y compris une hausse des salaires due à l'embauche de nouveaux employés et une réduction du financement du CEWS de 437 $.

L'EBITDA ajusté pour l'exercice s'est élevé à (9 921 $), contre 5 591 $ pour l'exercice précédent, soit une diminution de 277 %. Cette diminution est principalement due au fait que Blacklines'est concentré sur l'expansion de ses réseaux de vente mondiaux avec une augmentation correspondante de ses équipes d'exploitation générale pour soutenir la croissance continue de la société au cours de l'année.

Les états financiers consolidés annuels vérifiés et le rapport de gestion sur la situation financière et les résultats d'exploitation deBlacklinepour l'exercice terminé le 31 octobre 2021 sont disponibles sur SEDAR, sous le profil de la société, à l'adresse suivante www.sedar.com. Tous les résultats sont présentés en dollars canadiens.

Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique et une diffusion en direct sur Internet ont été programmées pour 11h00 ET le jeudi 20 janvier 2022. Les participants doivent composer le 1-800-319-4610 ou le +1-604-638-5340 au moins 10 minutes avant l'heure de la conférence. Une diffusion en direct sur le Web sera également disponible à l'adresse https://www.gowebcasting.com/11689. Les participants doivent se joindre à la webémission au moins 10 minutes avant l'heure de la conférence pour s'inscrire et installer tout logiciel nécessaire. Si vous ne pouvez pas assister à la conférence en direct, un enregistrement sera disponible dans les 24 heures en composant l'un des numéros de téléphone ci-dessus et en entrant le code d'accès à l'enregistrement 8253.

À propos de Blackline Safety

Blackline Safety est un leader mondial de la sécurité connectée qui contribue à garantir que chaque travailleur effectue son travail et rentre chez lui en toute sécurité chaque jour. Blackline fournit une technologie de sécurité portable, une surveillance personnelle et de zone des gaz, un logiciel connecté au cloud et des analyses de données pour répondre aux défis de sécurité exigeants et augmenter la productivité des organisations avec une couverture dans plus de 100 pays. Blackline Safety Les wearables constituent une bouée de sauvetage pour des dizaines de milliers d'hommes et de femmes, ayant rapporté plus de 167 milliards de points de données et déclenché plus de cinq millions de réponses d'urgence. Grâce à la connectivité cellulaire et satellitaire, nous veillons à ce que les secours ne soient jamais trop loin. Pour plus d'informations, visitez BlacklineSafety.comet connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedInet Instagram.

INVESTOR/ANALYST CONTACT

Cody Slater, PDG

cslater@blacklinesafety.com

Téléphone : +1 403 451 0327

CONTACT MEDIA

Christine Gillies, CMO

cgillies@blacklinesafety.com

Téléphone : +1 403 629 9434

Ce communiqué de presse présente certaines mesures financières supplémentaires et non conformes aux PCGR, ainsi que des ratios non conformes aux PCGR pour aider les lecteurs à comprendre les performances de la société. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée et sont donc peu susceptibles d'être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Elles ne doivent pas être considérées isolément ou comme un substitut aux mesures de performance préparées conformément aux PCGR.

La direction utilise ces mesures financières supplémentaires et non conformes aux PCGR, ainsi que des ratios non conformes aux PCGR pour analyser et évaluer les performances opérationnelles. Blackline estime également que les mesures financières supplémentaires et non conformes aux PCGR définies ci-dessous sont couramment utilisées par la communauté des investisseurs à des fins d'évaluation, qu'elles constituent des mesures complémentaires utiles de la rentabilité et qu'elles fournissent des paramètres utiles dans le secteur d'activité de Blackline.

Tout au long de ce communiqué de presse, les termes suivants sont utilisés, qui n'ont pas de signification normalisée selon les PCGR.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Une mesure financière non-GAAP : (a) décrit la performance financière historique ou future attendue, la situation financière ou la trésorerie de la Société ; (b) en ce qui concerne sa composition, exclut un montant qui est inclus dans, ou inclut un montant qui est exclu de, la composition de la mesure financière la plus comparable présentée dans les états financiers consolidés primaires ; (c) n'est pas présentée dans les états financiers primaires de la Société ; et (d) n'est pas un ratio.

Les mesures financières non-GAAP présentées et discutées dans ce communiqué de presse sont les suivantes :

" L'EBITDA" est utile aux analystes en valeurs mobilières, aux investisseurs et aux autres parties intéressées pour évaluer la performance opérationnelle en présentant les résultats de la société sur une base qui exclut l'impact de certains éléments non opérationnels. L'EBITDA désigne le bénéfice avant frais d'intérêts, revenus d'intérêts, impôts sur le revenu, dépréciation et amortissement.

" L'EBITDA ajusté" est utile aux analystes en valeurs mobilières, aux investisseurs et aux autres parties intéressées pour évaluer le rendement d'exploitation en présentant les résultats de la Société sur une base qui exclut l'impact de certains éléments non opérationnels, les coûts de développement de produits liés aux produits nouveaux et existants, ce qui permet aux principaux lecteurs du rapport de gestion d'évaluer les résultats de la Société comme si elle fonctionnait sans aucune dépense de développement de produits, et certains éléments non monétaires et non récurrents, tels que la charge de rémunération à base d'actions, que la Société juge approprié d'ajuster étant donné la nature irrégulière et la pertinence par rapport aux sociétés comparables. L'EBITDA ajusté est calculé comme le bénéfice avant les charges d'intérêts, les revenus d'intérêts, les impôts sur le revenu, la dépréciation et l'amortissement, les charges de rémunération à base d'actions, les coûts de développement de produits et les transactions à impact non récurrent, le cas échéant. La société considère qu'un élément est non récurrent lorsqu'un produit, une charge, une perte ou un gain similaire n'est pas raisonnablement susceptible de se produire au cours des deux prochaines années ou ne s'est pas produit au cours des deux années précédentes.





Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR

non conformes aux PCGR Trois mois terminés le 31 octobre, Exercice clos le 31 octobre, 2021 2020 Changer 2021 2020 Changer $ $ % $ $ % Perte nette (9,606) (1,804) 432 (33,305) (8,021) 315 Dépréciations et amortissements 1,428 1,094 31 5,055 4,159 22 Revenus financiers, nets (31) (77) (60) (173) (327) (47) Impôts sur le revenu 52 86 (40) 188 105 79 EBITDA (8,157) (701) (1,064) (28,235) (4,084) (591) Frais de recherche et de développement de produits, nets d'amortissement et de charges derémunération à base d'actions (1) 4,274 2,746 56 15,111 8,588 76 Charges de rémunération à base d'actions(2) 404 189 114 2,539 1,298 96 Autres opérations à impact non récurrent - - - 664 (211) (415) EBITDA ajusté (3,479) 2,234 (256) (9,921) 5,591 (277)

(1) Les coûts de recherche et de développement de produits excluent la dépréciation et l'amortissement, de même que la rémunération à base d'actions liée à la recherche et au développement de produits est exclue et ajustée dans la ligne suivante, comme défini ci-dessous.

(2) Les charges de rémunération à base d'actions concernent le plan de rémunération en actions de la société et les charges d'options sur actions extraites du coût des ventes, des frais généraux et administratifs, des frais de vente et de marketing et des frais de recherche et de développement de produits dans les états consolidés des pertes et du résultat global.

Ratios non-GAAP

Un ratio non-GAAP est une mesure financière présentée sous la forme d'un ratio, d'une fraction, d'un pourcentage ou d'une représentation similaire et dont l'une ou plusieurs des composantes sont des mesures financières non-GAAP.

Les ratios non-GAAP présentés et discutés dans ce communiqué de presse sont les suivants :

Le "BAIIA par action ordinaire" est utile aux analystes en valeurs mobilières, aux investisseurs et aux autres parties intéressées pour évaluer les performances opérationnelles et financières. L'EBITDA par action ordinaire est calculé sur la même base que la perte nette par action ordinaire, en utilisant le nombre moyen pondéré de base et dilué d'actions ordinaires en circulation au cours des périodes présentées.

" L'EBITDA ajusté par action ordinaire" est utile aux analystes en valeurs mobilières, aux investisseurs et aux autres parties intéressées pour évaluer les performances opérationnelles et financières. L'EBITDA ajusté par action ordinaire est calculé sur la même base que le bénéfice net (perte) par action ordinaire, en utilisant le nombre moyen pondéré de base et dilué d'actions ordinaires en circulation au cours des périodes présentées.

Mesures financières supplémentaires

Une mesure financière supplémentaire : (a) est, ou est destinée à être, présentée périodiquement pour décrire la performance financière, la situation financière ou les flux de trésorerie historiques ou prévus de la Société ; (b) n'est pas présentée dans les états financiers de la Société ; (c) n'est pas une mesure financière non GAAP ; et (d) n'est pas un ratio non GAAP.

Les mesures financières supplémentaires présentées et discutées dans ce communiqué de presse sont les suivantes :

Le " pourcentage de marge brute " représente la marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires.

" représente la marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires. "Le pourcentage de la marge brute du produit " représente la marge brute du produit en pourcentage du revenu du produit.

" représente la marge brute du produit en pourcentage du revenu du produit. "Lepourcentage de marge brute des services" représente la marge brute des services en pourcentage des revenus des services.

Note concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations et des informations prospectives (collectivement " informations prospectives ") au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables concernant, entre autres, les points suivants , Blackline SafetyLe présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (collectivement, les " informations prospectives ") au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables concernant, entre autres, l'attente de la société de réaliser le potentiel de son investissement prévu dans des opportunités de croissance organique en 2022, l'intention de Blackline de continuer à maintenir la flexibilité de ses stratégies de croissance et de ses investissements dans les ventes et le marketing avec un réseau de vente étendu et de nouvelles capacités de génération de pistes numériques, les attentes concernant la poursuite de l'accélération de la commercialisation des produits, y compris le lancement du premier dispositif de sécurité personnelle connecté G6 de son genre pour le marché de la conformité en juillet 2022, ainsi que la prochaine génération de Blackline Live, pour des rapports en temps réel basés sur le cloud et l'offre de Blackline pour l'industrie légère et le marché de la construction par le biais de notre filiale Wearable Technologies Limited (" WTL "). Blackline a fourni ces déclarations prospectives en se basant sur certaines attentes et hypothèses qu'il estime raisonnables à ce moment-là, y compris les attentes et les hypothèses concernant les perspectives et les opportunités commerciales, les demandes des clients, la disponibilité et le coût du financement, de la main-d'œuvre et des services, le fait que Blackline poursuivra des stratégies et des opportunités de croissance de la manière décrite ici, et qu'il disposera de ressources et d'opportunités suffisantes pour cela, ou que d'autres stratégies ou opportunités pourront être poursuivies à l'avenir, et l'impact de la concurrence croissante. Bien que Blackline estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces informations prospectives sont basées sont raisonnables, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces informations prospectives car Blackline ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. Les renseignements prospectifs portent sur des événements et des conditions futurs qui, de par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes inhérents, y compris les risques abordés dans le rapport de gestion et la notice annuelle de Blackline pour l'exercice terminé le 31 octobre 2021, disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Blackline pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les renseignements prospectifs et, par conséquent, aucune garantie ne peut être donnée que l'un ou l'autre des événements prévus par les renseignements prospectifs se produira ou aura lieu, ou si l'un d'eux se produit, quels avantages Blackline en tirera. La direction a inclus le résumé ci-dessus des hypothèses et des risques liés aux informations prospectives fournies dans ce communiqué de presse afin de donner aux lecteurs une perspective plus complète des opérations futures de Blackline et ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Les lecteurs sont avertis que les listes de facteurs ci-dessus ne sont pas exhaustives. Ces déclarations prévisionnelles sont faites à la date du présent communiqué de presse et Blackline décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement toute information prévisionnelle, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.