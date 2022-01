Blackline Safety : Une société énergétique de premier plan signe avec Blackline pour protéger plus de 500 travailleurs dans le cadre d'un nouveau contrat de 4,3 millions de dollars.

13 janvier 2022

Calgary, Canada- Blackline Safety Corp. (TSX : BLN), un chef de file mondial dans le domaine de la technologie de sécurité connectée avec un modèle d'affaires de logiciel-service (HeSaaS) basé sur le matériel, a annoncé aujourd'hui un contrat de 4,3 millions de dollars avec une société d'énergie basée aux États-Unis ayant d'importantes opérations de gaz naturel terrestre et de pétrole non conventionnel dans le centre et l'est des États-Unis.

Selon les termes du contrat, le client utilisera les services professionnels de surveillance en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de l'entreprise pour protéger ses travailleurs isolés. Blackline SafetyLe client utilisera les services professionnels de surveillance en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de l'entreprise pour protéger ses travailleurs isolés. Il a également acheté plus de 500 dispositifs de sécurité portables connectés au cloud G7x, ainsi qu'un G7 Bridge pour chacun d'entre eux. La technologie par satellite garantit une connectivité fiable pour que les employés de l'entreprise soient toujours à portée de main, même sur les sites les plus éloignés.

L'entreprise a choisi Blackline Safety après une étude concurrentielle des fournisseurs de technologie, car elle cherchait à moderniser sa flotte pour assurer la protection la plus complète de ses travailleurs isolés.

"Cet engagement sur quatre ans montre non seulement l'importance croissante des appareils connectés au cloud et de la visibilité en temps réel pour protéger les travailleurs, mais reflète également la position de leader de l'industrie de la sécurité. Blackline SafetyCet engagement de quatre ans montre non seulement l'importance croissante des appareils connectés au cloud et de la visibilité en temps réel pour la protection des travailleurs, mais il reflète également la position de leader de l'entreprise dans le secteur", a déclaré Cody Slater, PDG, Blackline Safety.

"Nous sommes particulièrement bien équipés pour fournir non seulement le matériel, mais aussi l'analyse des données et les interventions d'urgence, afin de garantir que chaque travailleur effectue son travail et rentre chez lui en toute sécurité chaque jour."

