Blackline Safety : nommé fournisseur privilégié de détection de gaz portable pour Royal Dutch Shell

15 décembre 2021

Calgary, Canada -Blackline Safety Corp. (TSX : BLN), un chef de file mondial en matière de détection de gaz et de solutions de sécurité connectées, aannoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée fournisseur privilégié d'équipement portable de détection de gaz pour Royal Dutch Shell. Ce statut de fournisseur privilégié fait partie d'un accord-cadre mondial de trois ans visant à soutenir les programmes de sécurité technologique dans lesinstallations offshore et onshore de Shell dans le monde entier.

Progrès technologiques pour soutenir la transformation numérique

"Nous savons que Shell a le choix en matière de détection de gaz, et nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés pour fournir nos solutions de travailleurs connectés à l'échelle de l'entreprise, tout en soutenant leur parcours de transformation numérique", a déclaré Cody Slater, PDG et président de... Blackline Safety.

"Notre partenariat apporte un nouveau niveau d'avancée technologique aux capacités de détection de gaz de Shell, en remplaçant les anciens appareils par nos wearables de sécurité G7 connectés au cloud et géolocalisés, et nos moniteurs de gaz de zone portables G7 EXO qui offrent une protection et une visibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux travailleurs et aux chantiers de tous types."

Des dispositifs faciles à utiliser qui génèrent des données pour créer de la valeur

Blackline SafetyLes appareils de détection de gaz portables G7 et les moniteurs de zone portables G7 EXO permettent une surveillance en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par du personnel qui peut déclencher une alerte et assurer la sécurité des travailleurs en cas d'urgence. L'analyse des données de ces appareils génère également des informations pour aider les clients à prendre des décisions commerciales judicieuses et proactives qui soutiennent un programme de sécurité bien équilibré, efficace et rentable.

À propos de Blackline Safety

Blackline Safety est un leader mondial de la sécurité connectée qui contribue à garantir que chaque travailleur effectue son travail et rentre chez lui en toute sécurité chaque jour. Blackline fournit des technologies de sécurité portables, des systèmes de surveillance des gaz personnels et locaux, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour relever les défis de sécurité les plus exigeants et augmenter la productivité des organisations, avec une couverture dans plus de 100 pays. Blackline Safety Les wearables constituent une bouée de sauvetage pour des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 161 milliards de points de données et déclenché plus de cinq millions de réponses d'urgence. Grâce à la connectivité cellulaire et satellitaire, nous veillons à ce que les secours ne soient jamais trop loin. Pour plus d'informations, visitez le site www.BlacklineSafety.com et connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedInet Instagram.

