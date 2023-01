Blackline Safety : participera à la 11e conférence annuelle des investisseurs institutionnels organisée par ATB Capital Markets

Calgary, Canada- 3 janvier 2023 - Blackline Safety Corp. (TSX : BLN), un chef de file mondial en matière de technologie de sécurité connectée, a annoncé aujourd'hui sa participation à la 11e conférence annuelle des investisseurs institutionnels d'ATB Capital Markets, qui aura lieu à l'hôtel Shangri-La de Toronto, au Canada, du 10 au 12 janvier 2023. Blackline Safety BLN participera au volet " croissance et innovation " de la conférence le 10 janvier 2023.

La direction sera disponible pour rencontrer les investisseurs institutionnels afin de discuter de ses solutions technologiques de sécurité connectées perturbatrices, de son modèle commercial attrayant de logiciel en tant que service basé sur le matériel, de son chemin vers la rentabilité, de ses opportunités de croissance et de ses antécédents. En outre, Cody Slater, PDG et président de Blackline Safety, fera une présentation à la conférence le 10 janvier 2023 à 10h00, heure de l'Est.

Les investisseurs institutionnels qui souhaitent assister à la conférence et organiser des réunions avec la direction doivent contacter leur représentant ATB pour s'inscrire.

À propos de Blackline Safety

Blackline Safety est un leader technologique qui favorise l'innovation dans la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IoT (Internet des objets). Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à des analyses prédictives, Blackline permet aux entreprises de tendre vers le zéro incident de sécurité et l'amélioration des performances opérationnelles. Blackline fournit des dispositifs portables, une surveillance personnelle et de zone des gaz, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour relever des défis de sécurité exigeants et améliorer la productivité globale des organisations avec une couverture dans plus de 100 pays. Doté d'une connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline fournit une ligne de vie à des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 185 milliards de points de données et lancé plus de cinq millions d'alertes d'urgence. Pour plus d'informations, visitez BlacklineSafety.com et connectez-vous avec nous sur Facebook,Twitter, LinkedIn et Instagram.

##

LES CONTACTS AVEC LES INVESTISSEURS ET LES ANALYSTES :

Matt Glover ou Jeff Grampp, CFA

Groupe Gateway, Inc.

BLN@GatewayIR.com

Téléphone : +1 949 574 3860

CONTACT MEDIA

Blackline Safety Corp.

Christine Gillies, CMO

cgillies@blacklinesafety.com

Téléphone : +1 403 629 9434