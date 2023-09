Calgary, Canada- 26 septembre 2023 - Blackline Safety Corp. (TSX : BLN), un chef de file mondial en matière de technologie de sécurité connectée, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'associait à l'organisme humanitaire et de développement mondial Plan International Canada dans le cadre de son programme de leadership pour les jeunes, Girls Belong Here (Les filles ont leur place ici).



Blackline SafetyLe chef de la direction et président du conseil d'administration de Plan International, Cody Slater, et l'équipe de direction de l'entreprise sont prêts à agir à titre de mentors auprès d'une jeune participante à ce programme. Pendant quatre semaines, la jeune fille échangera des idées avec les dirigeants de Blacklineau cours de réunions en ligne, qui aboutiront à un partage de siège de PDG le 13 octobre, où la jeune femme prendra la barre de la direction de Blackline Safety pour une journée.



"Dans le cadre de nos initiatives d'engagement communautaire, notre entreprise s'est engagée à promouvoir les initiatives en matière de sciences, de technologie, d'ingénierie et de mathématiques (STEM) auprès des jeunes. Nous sommes également déterminés à faire progresser la diversité et l'inclusion dans la gouvernance d'entreprise, ce qui fait de Girls Belong Here un partenaire idéal pour notre organisation", a déclaré M. Slater.



"Blackline Safety La société Girls Belong Here innove constamment et encourage les nouvelles idées pour façonner l'avenir de la détection de gaz et de la sécurité des travailleurs isolés. Nous sommes ravis d'accueillir une jeune femme qui partagera son point de vue original sur l'avenir de la technologie et l'égalité des sexes dans le leadership", a ajouté Mme Slater.

Le programme "CEO Seat Share" débutera par une discussion au coin du feu entre les jeunes et Slater, suivie d'une visite de l'usine de fabrication de l'entreprise. Les jeunes participeront également à des tables rondes avec les équipes de direction et d'encadrement, où ils partageront leur vision de la création de lieux de travail inclusifs et équitables. En fin d'après-midi, les employés s'engageront à contribuer à la réalisation de l'objectif de collecte de fonds de 20 000 dollars fixé parBlackline Safety. Les fonds collectés serviront à améliorer l'accès des filles à l'éducation dans le monde entier.



L'entreprise a été fondée en 2004, Blackline SafetyLa solution tout-en-un de détection des travailleurs isolés et des gaz améliore la sécurité des travailleurs de première ligne et optimise les opérations en donnant accès à des informations en temps réel afin que les travailleurs aient la confiance nécessaire pour accomplir leur travail et rentrer chez eux en toute sécurité à la fin de leur journée.



Lancé en 2016, le programme Girls Belong Here contribue à faire progresser le développement professionnel et les compétences en leadership des jeunes femmes changemakers âgées de 14 à 24 ans. Grâce à ce programme, Plan International Canada offre aux filles une occasion unique de se glisser dans la peau de PDG et d'autres leaders de divers secteurs, tout en partageant leurs nouvelles perspectives et leurs idées novatrices.



Le public est invité à soutenir Blackline Safety à soutenir Plan International Canada qui améliore l'accès à l'éducation dans le monde entier. Voici le lien : https://give.plancanada.ca/employee-engagement/blacklinesafety.



À propos de Blackline Safety: Blackline Safety est un leader technologique qui stimule l'innovation au sein de la main-d'œuvre industrielle grâce à l'IdO (Internet des objets). Grâce à des dispositifs de sécurité connectés et à l'analyse prédictive, Blackline permet aux entreprises de tendre vers zéro incident de sécurité et d'améliorer leur performance opérationnelle. Blackline fournit des dispositifs portables, la surveillance des gaz personnels et locaux, des logiciels connectés au cloud et l'analyse des données pour répondre aux défis exigeants en matière de sécurité et améliorer la productivité globale des organisations avec une couverture dans plus de 100 pays. Doté d'une connectivité cellulaire et satellitaire, Blackline est une bouée de sauvetage pour des dizaines de milliers de personnes, ayant rapporté plus de 200 milliards de points de données et lancé plus de sept millions d'alertes d'urgence. Pour plus d'informations, visitez BlacklineSafety.com et connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

