BlackRock, Inc. figure parmi les principaux gestionnaires d'actifs mondiaux. A fin 2022, le groupe compte 8 594,5 MdsUSD d'actifs sous gestion répartis par type d'actifs entre actions (51,6%), titres à revenu fixe (29,5%), placements multi-actifs (8%), fonds alternatifs (3,1%) et autres (7,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (66,8%), Europe (28,9%) et Asie-Pacifique (4,3%).

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds