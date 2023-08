Les gestionnaires d'actifs indiens lancent encore plus de fonds passifs alors que le marché surpeuplé des fonds actifs et leur lutte pour battre les rendements des indices de référence imposent un changement dans ce secteur d'une valeur de 558 milliards de dollars.

En outre, les fonds passifs, qui reproduisent un indice, sont également moins chers pour les investisseurs que les fonds actifs, dont la composition est décidée par un gestionnaire de fonds.

Les sociétés de gestion ont lancé 23 fonds passifs depuis le début de l'année, soit la moitié des 45 fonds lancés en 2022 et bien plus que les 10 fonds lancés en 2019, selon les données de Value Research.

Et si les 40 nouveaux fonds actifs lancés depuis le début de l'année égalent le total de 2022, ils sont inférieurs aux 60 lancements de 2019.

Cette évolution s'explique notamment par les rendements.

"La faible capacité des fonds actifs à battre régulièrement un indice applicable, en particulier dans la catégorie des grandes capitalisations, est l'une des raisons de l'essor des fonds passifs, a déclaré Anil Ghelani, responsable des investissements et des produits passifs chez DSP Asset Managers.

Entre 2010 et mai 2023, l'indice indien de référence, le Sensex, a bondi de près de 400 %, suscitant l'intérêt des investisseurs particuliers. Mais un fonds actif à grande capitalisation a dépassé ces rendements de seulement 0,3 %, en moyenne, sur une base de rendement mobile de trois ans, a noté M. Ghelani.

Cette évolution a eu pour effet de multiplier par sept les actifs sous gestion des fonds passifs, qui atteindront 7,81 billions de roupies entre juillet 2019 et juillet 2023.

Plus révélateur encore, les fonds passifs représentent désormais une part plus importante du gâteau de l'industrie - passant de 6,4 % en quatre ans à 16,7 %, bien que ce chiffre soit bien inférieur aux 47 % enregistrés aux États-Unis.

Il est certain qu'en plus d'être plus important, le secteur des fonds actifs continue d'attirer les investisseurs, en particulier ceux qui investissent dans le cadre de plans d'investissement systématiques.

Mais l'arrivée de nouveaux acteurs nationaux de premier plan pourrait accélérer cette évolution.

Jio Financial Services, la société de Mukesh Ambani, a récemment conclu un accord avec BlackRock Inc.

Zerodha, le plus grand courtier en bourse de l'Inde, a l'intention de ne proposer que des fonds indexés lorsqu'il lancera sa maison de fonds dans les 6 à 8 semaines à venir.

L'objectif est d'accroître la participation des particuliers grâce à des produits "simples, transparents et abordables", a déclaré Vishal Jain, directeur général de Zerodha Fund House.

"Nous pensons que les produits indiciels présentent ces qualités de la manière la plus simple qui soit.

Selon un document publié en mai par l'autorité de régulation des marchés, les frais d'investissement pour les fonds passifs étaient compris entre 0,08 % et 0,11 % pour l'exercice 2022 et entre 1,88 % et 2 % pour les fonds d'actions actifs.

L'autorité de régulation encourage également cette évolution. Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a déclaré qu'il travaillait sur une réglementation libérale "légère" pour les fonds passifs.

Cela devrait faciliter l'émergence d'un espace encombré.

"La majorité des fonds autorisés par les règles relatives aux fonds actifs sont déjà disponibles auprès des grandes sociétés de gestion, a déclaré Chintan Haria, responsable de la stratégie d'investissement chez ICICI Prudential, la deuxième plus grande société de gestion d'actifs en Inde.

"Le manque de produits dans l'espace passif est beaucoup plus important et c'est pourquoi nous assistons à une augmentation du nombre de lancements.