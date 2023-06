Augmentation de la valeur nette d'inventaire semestrielle de BlackRock Frontiers

BlackRock Frontiers Investment Trust PLC - fonds d'investissement basé à Londres et investissant dans des sociétés des marchés frontières - a annoncé mardi que la valeur nette d'inventaire par action s'élevait à 178,61 cents US à la fin du semestre au 31 mars, en hausse de 12 % par rapport aux 159,86 cents du 30 septembre. Pour les six mois se terminant le 31 mars, le rendement total de la valeur nette d'inventaire est de 14,5 %, contre 4,5 % pour l'indice de référence. La société dit avoir bénéficié d'un rebond de la demande de voyages dans un environnement post-Covid 19, tout en parvenant à maintenir une discipline en matière de coûts, préservant ainsi les marges. Pour l'avenir, la société s'attend à générer de bonnes performances au cours du second semestre de son exercice financier, ajoutant que son portefeuille est exposé à des pays à croissance rapide.

Cours actuel de l'action : 139,25 pence par action

Variation sur 12 mois : en hausse de 9,0

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

