(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés au cours de la semaine écoulée et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Anglesey Mining PLC - Mineur de métaux de base avec des opérations dans le nord du Pays de Galles, en Suède et au Canada - La perte avant impôts pour les six mois au 30 septembre se creuse à 604 787 livres sterling contre 468 656 livres sterling l'année précédente. Les dépenses relatives aux propriétés minières ont été ramenées de 320 887 GBP à 174 748 GBP, ce qui s'explique principalement par l'arrêt des activités de forage à Parys Mountain. La société reste "fermement convaincue" qu'elle est bien placée pour faire avancer ses projets clés de Parys Mountain et de Grangesberg l'année prochaine, et s'attend à ce que le forage de la zone cuprifère nord de Parys donne de bons résultats. Elle est encouragée par l'intérêt croissant des investisseurs malgré les incertitudes mondiales et les marchés "difficiles".

----------

Blackrock Income & Growth Investment Trust PLC - Fonds d'investissement basé à Londres - La valeur de l'actif net au 31 octobre est de 194,90 pence par action, en hausse par rapport à 191,63 pence à la même date l'année précédente. Rendement total positif de 5,2 % pour l'année qui s'est terminée le 31 octobre, contre un rendement négatif de 2,3 % l'année précédente. L'indice de référence FTSE All-Share affiche un rendement positif de 5,9 %, contre un rendement négatif de 2,8 %. Déclaration d'un dividende final de 4,8 pence par action, contre 4,7 pence précédemment. Le dividende total passe de 7,3 pence à 7,4 pence. Blackrock Income & Growth déclare avoir "toute confiance" en 2024 dans ses gestionnaires de portefeuille, qui "restent prudemment positionnés" mais "croient que le marché britannique offre une multitude d'opportunités".

----------

Hargreave Hale AIM VCT PLC - fonds de capital-risque investissant principalement dans des sociétés cotées sur le marché AIM de Londres - la valeur nette d'inventaire par action chute à 46,34 pence au 30 septembre, contre 60,19 pence un an plus tôt. Le rendement total pour l'exercice clos le 30 septembre est négatif de 15%, après avoir été négatif de 33% l'année précédente. Le dividende total passe de 6,65 pence à 5,0 pence. Déclaration d'un dividende final de 1,50 pence, contre 2 pence l'année précédente. La politique monétaire devrait "devenir plus accommodante" au fur et à mesure que l'année avance, jetant ainsi les bases d'une "reprise durable de la valeur".

----------

Migo Opportunities Trust PLC - Société d'investissement basée à Londres avec des portefeuilles mondiaux et japonais - La valeur nette d'inventaire diminue de 2,9% à 319,2 pence par action au 31 octobre, contre 328,6 pence au 30 avril. Le rendement total corrigé des dividendes est négatif de 1,9 % pour le semestre clos le 31 octobre, tandis que l'indice de référence Sonia Plus 2 % affiche un rendement positif de 3,5 %. L'année 2023 a été "une année de changements significatifs" avec des réductions croissantes "offrant de nombreuses opportunités d'investissement attrayantes". Il ajoute que le portefeuille est bien positionné pour une croissance future.

----------

Thames Ventures VCT 1 PLC - société de capital-risque - La valeur nette d'inventaire diminue à 48,5 pence au 30 septembre, contre 58,8 pence à la même date en 2022. Déclaration d'un dividende intérimaire de 1,0 pence par action, en baisse par rapport à 1,5 pence. Note une "forte réduction" de 4,1 millions de livres sterling dans l'évaluation de Cornelis Networks Inc. déclare que les entreprises sont toujours confrontées à des défis au Royaume-Uni et à l'international, et qu'elle suivra de près les sociétés de son portefeuille pour s'assurer que les difficultés macroéconomiques sont traitées de manière appropriée.

----------

Walls & Futures REIT PLC - Concepteur et développeur de logements sociaux spécialisés basé à Londres - La valeur nette d'inventaire par action chute à 87 pence au 30 septembre, contre 89 pence au 31 mars. Le bénéfice avant impôts s'élève à 46.186 GBP pour le semestre clos le 30 septembre, après une perte de 36.686 GBP l'année précédente. Les loyers perçus passent de 57 699 GBP à 62 407 GBP. Elle déclare cependant qu'elle ne parviendra pas à restructurer et à lever des capitaux à temps pour Noël. A l'intention de lever 10 millions de livres sterling pour financer des actifs d'infrastructure sociale en 2024, afin de garantir le versement d'un dividende. Prévoit de lancer une levée de fonds institutionnelle de 200 millions de livres sterling dans un avenir à moyen terme, et de passer au marché principal.

----------

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.