BlackRock, Inc. a annoncé la nomination du directeur général de la Saudi Arabian Oil Company au conseil d'administration de BlackRock, tout en préparant le départ d'un membre du conseil. Amin Hassan Ali Nasser, président et directeur général d'Aramco, rejoint le conseil d'administration le 17 juillet 2023 en tant qu'administrateur indépendant. Bader M. Alsaad, directeur général et président du conseil d'administration du Fonds arabe pour le développement économique et social, achèvera son mandat cette année et ne se représentera pas au conseil d'administration en 2024.

La continuité de l'expertise régionale au sein du conseil d'administration de BlackRock reflète l'importance du Moyen-Orient pour la stratégie à long terme de l'entreprise. M. Nasser a supervisé l'introduction en bourse réussie d'Aramco, qui a été la plus grande introduction en bourse de l'histoire. Il apporte au conseil d'administration de BlackRock son point de vue de directeur général d'une entreprise au cœur de certaines des tendances commerciales les plus importantes au niveau mondial.

Il a également fait d'Aramco un leader de la transition énergétique mondiale, en investissant dans des technologies de pointe pour relever le défi de l'équilibre entre la sécurité énergétique et la durabilité. En 2021, sous la direction de M. Nasser, Aramco a annoncé son ambition de réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre des catégories 1 et 2 pour l'ensemble de ses actifs détenus et exploités à 100 % d'ici à 2050.