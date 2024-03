(Alliance News) - BlackRock Latin American Investment Trust PLC a déclaré mercredi qu'il était "optimiste quant aux perspectives des actions latino-américaines" après une performance annuelle "solide".

L'investisseur axé sur l'Amérique latine a déclaré que sa valeur nette d'inventaire était de 644,24 cents US au 31 décembre, en hausse par rapport à 502,95 cents à la même période l'année précédente.

Les actions de la société étaient en baisse de 0,6 % à 391,18 pence mercredi en début d'après-midi à Londres.

BlackRock Latin American a réalisé un rendement total positif de 37,8 % pour 2023, contre 6,6 % en 2002. Cette performance dépasse celle de son indice de référence, l'indice MSCI EM Latin America, qui a enregistré une performance positive de 32,7 % pour 2023.

La présidente Carolan Dobson a expliqué : "La surperformance est due à une bonne sélection de titres sur une série de marchés, plus particulièrement au Mexique, car le pays a été et continue d'être un bénéficiaire clé du déplacement des chaînes d'approvisionnement mondiales".

Le dividende total de BlackRock Latin American pour 2023 était de 28,82 cents par action, en baisse de 26 % par rapport à 38,87 cents.

Cela s'explique principalement par le fait que le paiement de 2022 comprenait un dividende spécial de 13,00 cents, que la fiducie a déclaré après que les revenus "ont été augmentés par un certain nombre de dividendes en actions et de dividendes spéciaux", et qu'une offre publique d'achat en mai 2022 a réduit son capital-actions émis. BlackRock Latin American a ensuite versé le dividende spécial pour conserver son statut de fiducie d'investissement, qui exige la distribution de 85 % de ses revenus.

En ce qui concerne l'avenir, BlackRock Latin American a noté l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur les marchés mondiaux, mais a déclaré qu'elle "restait optimiste quant aux perspectives de l'Amérique latine".

En particulier, la fiducie est encouragée par le sentiment positif du marché pour les entreprises investies au Brésil, où le gouvernement a récemment "entrepris d'importantes réformes fiscales qui devraient permettre aux entreprises d'opérer plus efficacement".

La société est "optimiste quant aux perspectives des actions latino-américaines" en général, a déclaré le président Dobson.

"Les marchés de la région latino-américaine ont pu bénéficier d'importantes opportunités d'investissement direct, a-t-elle expliqué, alors que les gouvernements et les entreprises du monde entier repensent la configuration de la chaîne d'approvisionnement et cherchent à diversifier les risques en les éloignant des pays les plus exposés aux retombées géopolitiques.

Mme Dobson a également souligné l'importance des ressources naturelles de la région, ainsi que son statut de "puissance agricole".

