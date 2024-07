(Reuters) - BlackRock a fait état lundi d'un niveau d'actifs sous gestion record au deuxième trimestre, le groupe ayant bénéficié du renforcement de la valeur boursière des actifs de ses clients, ainsi que du succès rencontré par ses fonds négociés en Bourse (ETF) auprès des investisseurs.

Les records atteints par les principaux indices américains ces trois derniers mois, le S&P 500 ayant notamment enregistré un bond d'environ 4% sur la période, ont soutenu la croissance des actifs sous gestion de BlackRock, qui s'établissent à 10.650 milliards de dollars (9.770 milliards d'euros), contre 9.430 milliards un an plus tôt.

Les flux entrants totaux du plus grand gérant d'actifs au monde s'élèvent à 81,57 milliards de dollars au deuxième trimestre, légèrement au-dessus des 80,16 milliards de dollars enregistrés il y a un an.

Les frais de conseil en investissement et de gestion, qui correspondent à un pourcentage des encours et constituent la principale source de revenus de BlackRock, ont progressé de 8,6% sur un an à 3,72 milliards de dollars.

Au trimestre clos le 30 juin, le groupe a vu son bénéfice net grimper à 1,50 milliard de dollars, soit 9,99 dollars par action, contre 1,37 milliard de dollars, soit 9,06 dollars par action, il y a un an.

(Reportage Arasu Kannagi Basil à Bangalore, version française Alban Kacher, édité par Augustin Turpin)