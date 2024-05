Anglo American a été poussé par ses principaux actionnaires, dont BlackRock, à prolonger les négociations avec le groupe BHP au sujet de son projet de fusion minière de 38,6 milliards de livres (49,18 milliards de dollars), a rapporté le Financial Times samedi.

BHP, le plus grand groupe minier coté au monde, a désormais jusqu'au 29 mai pour faire une offre ferme sur Anglo American, faute de quoi il sera contraint de se retirer pendant au moins six mois, conformément aux règles britanniques en matière d'offres publiques d'achat, après avoir obtenu un délai supplémentaire d'une semaine mercredi.

BlackRock fait partie des quelques investisseurs qui ont encouragé des négociations sérieuses avec BHP, a déclaré le FT, citant des personnes proches de la situation.

Deux autres actionnaires importants, Ninety One et Sanlam Investments, ont également soutenu la décision de prolonger les pourparlers, malgré les inquiétudes concernant la structure de l'accord qui exige qu'Anglo se sépare de ses participations dans ses unités sud-africaines de platine et de minerai de fer, a ajouté le journal.

Le gestionnaire d'actifs américain BlackRock détient une participation de 9,6 % dans Anglo, selon les données du LSEG, et est également actionnaire de BHP.

BHP restera ferme sur la structure et la valeur de sa dernière proposition d'offre publique d'achat, se concentrant plutôt sur l'apaisement des inquiétudes de sa cible concernant les risques d'exécution au cours de la semaine à venir, a rapporté Reuters jeudi.

Le FT a déclaré que, selon des personnes familières avec la réflexion de BHP, il n'y avait de place que pour "des structures plus petites et créatives afin de mieux partager les risques".

Toutefois, des personnes proches d'Anglo citées par le journal ont déclaré que la structure devait être modifiée ou que BHP devait payer davantage.

Anglo American, BHP Group et Blackrock n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

(1 $ = 0,7849 livre) (Reportage de Mrinmay Dey à Bengaluru ; Rédaction de Kirsten Donovan)