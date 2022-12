BlackRock : accord pour une coentreprise de fibre avec AT&T

AT&T et BlackRock Alternatives annoncent avoir signé un accord définitif pour former une coentreprise -Gigapower- qui proposera des services de gros de fibre optique de premier ordre aux fournisseurs de services Internet et à d'autres entreprises aux États-Unis.Gigapower servira les clients en dehors des services filaires traditionnels d'AT&T dans 21 États avec des technologies d'accès par fibre optique, et AT&T tirera parti de ses capacités sans fil pour commercialiser de la fibre auprès de clients des territoires Gigapower.AT&T et BlackRock détiendront et gouverneront conjointement Gigapower. Cette transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires. Les conditions supplémentaires n'ont pas été divulguées.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.