BlackRock aimerait que 75% de ses actifs soient neutres en carbone en 2030

BlackRock a prévu jeudi que d'ici 2030, au moins trois quarts de ses investissements dans des entreprises et des gouvernements seront liés à des émetteurs ayant pour objectif de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2050, contre 25 % actuellement. C'est la première fois que BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde avec 10 000 Mds$ d'actifs, indique comment son portefeuille pourrait se présenter en 2030 en ce qui concerne les émissions, mais cela reste une attente plutôt qu'un objectif ferme. La prévision couvre les émissions liées à 77 % de ses actifs totaux à la fin du mois de septembre 2021, mais exclut les émissions liées aux obligations municipales, pour lesquelles il n'existe actuellement aucune donnée fiable.

La fixation d'un objectif pour 2030 est une exigence centrale pour les membres de la Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), un groupe sectoriel de gestionnaires de fonds visant à atteindre des émissions nettes nulles pour l'ensemble de leurs actifs. BlackRock a rejoint la NZAMI en mars 2021. Dans sa déclaration de jeudi, BlackRock a toutefois évité d'utiliser le mot "objectif", réitérant plutôt que le rythme du changement serait déterminé par l'ampleur de la décarbonisation dans l'économie réelle et les décisions d'investissement des clients.

"À mesure que la transition avance et que les émetteurs et les propriétaires d'actifs continuent de se positionner face à elle, nous prévoyons que d'ici 2030, au moins 75 % des actifs d'entreprises et souverains de BlackRock gérés pour le compte de clients seront investis dans des émetteurs ayant des objectifs scientifiques ou équivalents", indique le communiqué.

La majeure partie des actifs de BlackRock se trouve dans des fonds qui suivent des indices boursiers et autres, contenant souvent des entreprises fortement émettrices comme celles du secteur pétrolier et gazier, bien que le gestionnaire d'actifs lance de nouveaux produits alignés sur le climat.

"Le rôle de BlackRock dans la transition est celui d'un fiduciaire pour nos clients. Notre rôle est de les aider à gérer les risques et les opportunités d'investissement, et non d'élaborer un résultat spécifique de décarbonisation dans l'économie réelle", a déclaré le gestionnaire d'actifs. "La clé de ce changement serait une action politique concertée de la part des gouvernements ainsi que des avancées technologiques pour aider les secteurs difficiles à décarboniser", a-t-il ajouté. "Les portefeuilles de nos clients - qui reflètent l'économie mondiale - ne peuvent atteindre le niveau net zéro sans une politique gouvernementale soutenue et cohérente, des percées technologiques accélérées et une adaptation substantielle des modèles économiques des entreprises. Ces portefeuilles refléteront les choix réglementaires et législatifs des gouvernements pour équilibrer le besoin d'une énergie fiable et abordable, et d'une décarbonisation ordonnée."