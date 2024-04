La rémunération totale de Laurence Fink, PDG de BlackRock, pour 2023 s'élève à 26,9 millions de dollars, contre 32,7 millions de dollars l'année précédente, selon les documents réglementaires déposés par la société jeudi.

BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, qui gère 10 000 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre 2023 et sert des clients dans plus de 100 pays à travers le monde, a été fondé par M. Fink en 1988.

M. Fink fait l'objet d'un examen minutieux depuis que l'investisseur activiste Bluebell Capital Partners, basé à Londres, a proposé de modifier les statuts de la société pour exiger que le président soit un administrateur indépendant.

Le conseil d'administration de BlackRock a recommandé aux actionnaires de voter contre cette proposition.

Le dernier activisme de Bluebell intervient 15 mois après sa première attaque contre la société de gestion d'actifs basée à New York. L'investisseur souhaitait remplacer le PDG, M. Fink, et reprochait à la société de ne pas accorder la même importance aux questions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG).

Au fil des ans, M. Fink s'est attiré les foudres de plusieurs décideurs politiques au sujet des pratiques de BlackRock en matière de gouvernance d'entreprise. L'année dernière, la société a déclaré avoir perdu environ 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion en raison des réactions politiques.

La rémunération de M. Fink pour 2023 comprend un salaire de base de 1,5 million de dollars, un bonus de 7,9 millions de dollars, des actions pour 16,4 millions de dollars et d'autres rémunérations pour 1,09 million de dollars, selon les documents déposés par la société auprès de la SEC.

Sa rémunération réduite contraste fortement avec celle de plusieurs dirigeants de Wall Street, notamment ceux de Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup et Morgan Stanley, qui bénéficieront tous d'une augmentation en 2023.

Le PDG de Bank of America, Brian Moynihan, a quant à lui reçu un salaire réduit après que le bénéfice annuel de la banque a chuté de 4 %.

Le bénéfice de BlackRock a augmenté de 6 % et les actifs sous gestion ont augmenté de 16 % en 2023 par rapport à l'année précédente. (Reportage de Mehnaz Yasmin à Bengaluru ; rédaction de Krishna Chandra Eluri)