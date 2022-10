BlackRock : baisse de 17% du bénéfice net trimestriel

BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs du monde, publie un bénéfice net ajusté en recul de 17% à 1,45 milliard de dollars au titre du troisième trimestre 2022, soit 9,55 dollars par action, malgré des afflux nets long terme de 65 milliards engrangés sur la période.



Le groupe new-yorkais a vu sa marge opérationnelle ajustée baisser de 5,6 points à 42% pour des revenus en diminution de 15% à 4,31 milliards de dollars, tandis que ses actifs sous gestion se sont contractés de 16% à 7961 milliards.



'La puissance de notre plateforme diversifiée devient le plus évident dans des temps d'incertitudes et les clients se tournent plus que jamais vers nous pour nos solutions complètes et intégrées', souligne son CEO Laurence D Fink.



