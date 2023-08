Le gestionnaire d'actifs de premier plan BlackRock a annoncé mercredi une nouvelle baisse de son soutien aux résolutions d'actionnaires portant sur des thèmes environnementaux et sociaux, citant les progrès réalisés par les entreprises dans ces domaines et le manque de clarté des mesures prises par les déposants.

Avec 9 400 milliards de dollars sous gestion, les votes de BlackRock sont devenus la clé de nombreuses contestations au sein d'entreprises du monde entier, ce qui a suscité un examen minutieux de ses pratiques.

Dans un rapport annuel de gestion publié à la fin du cycle de 12 mois de l'assemblée annuelle des entreprises, le 30 juin, BlackRock, dont le siège est à New York, a déclaré avoir soutenu 7 % des 399 propositions d'actionnaires portant sur des questions environnementales et sociales. Selon des rapports antérieurs, ce chiffre est en baisse par rapport aux 22 % de 321 propositions de ce type lors du cycle précédent et aux 47 % de 172 propositions l'année d'avant.

Dans son dernier rapport, BlackRock indique que bon nombre des mesures demandaient des changements qui ne seraient pas utiles aux entreprises détenues par ses fonds.

"En raison de la portée excessive de nombreuses propositions, de leur manque de mérite économique ou de leur simple redondance, il est peu probable qu'elles contribuent à promouvoir la valeur actionnariale à long terme et elles ont reçu moins de soutien de la part des actionnaires, y compris de BlackRock, qu'au cours des années précédentes", indique le rapport.

BlackRock a également déclaré qu'elle soutenait les administrateurs dans 89 % des cas, comme les années précédentes.

Elle a déclaré que les conseils d'administration avaient fait des progrès pour réduire le nombre d'administrateurs siégeant dans un trop grand nombre d'entreprises et n'a pas soutenu la recommandation de la direction concernant l'élection de 849 administrateurs sur cette question, soit 150 de moins que lors de l'année de procuration précédente.

Le nombre plus élevé de résolutions, en grande partie non contraignantes, reflète l'intérêt croissant des actionnaires pour des questions telles que la réduction des émissions et la diversité de la main-d'œuvre, favorisé par des réglementations américaines plus souples en matière d'accès au scrutin pour les entreprises.

Des données antérieures ont montré que le soutien des investisseurs diminuait pour de nombreuses résolutions et que les entreprises trouvaient des compromis avec les activistes.

BlackRock est sous le feu des critiques de politiciens américains conservateurs qui affirment qu'elle a trop mis l'accent sur les questions de développement durable, en citant des votes par procuration antérieurs. BlackRock n'a pas expliqué comment ces critiques ont pu influencer les votes de cette année.