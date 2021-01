BlackRock : deux fonds pourront s'exposer au Bitcoin

La déclaration figure dans un dépôt de notice auprès de la Securities and Exchange Commission. Le CEO du groupe, Larry Fink, avait reconnu en décembre que le Bitcoin enregistrait des mouvements inédits et qu'il pourrait éventuellement évoluer vers un marché mondial. En janvier 2021, le Bitcoin a atteint un record à plus de 40 000 USD, matérialisant une hausse de plus de 900% par rapport à son plus bas niveau de mars. Il avait dépassé le cap des 20 000 USD en décembre dernier. Il se négocie ce matin autour de 35 000 USD pièce.

Les deux fonds de BlackRock concernés sont le Strategic Income Opportunities et le Global Allocation.

Le parcours du Bitcoin, de l'Ethereum et du Ripple depuis le 1er octobre