Le monde entre dans un "nouveau régime économique" qui verra les performances des entreprises déterminées par la manière dont les conseils d'administration gèrent les mégatendances, notamment la transition vers une économie à faible émission de carbone et l'IA, a déclaré jeudi le gestionnaire d'actifs BlackRock.

Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde a déclaré que la façon dont les entreprises prévoient d'intégrer la résilience dans leur stratégie en raison de l'évolution de la toile de fond macroéconomique et géopolitique serait au centre des discussions avec elles avant les assemblées annuelles d'actionnaires.

D'autres sujets, inchangés par rapport à l'année dernière, incluraient la qualité et l'efficacité du conseil d'administration, la stratégie et l'objectif, les incitations, le climat et le capital naturel, ainsi que l'impact d'une entreprise sur les personnes.

Le ralentissement de la croissance, la hausse de l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt et les contraintes de production ont tous eu un impact sur les performances des entreprises, ce qui a conduit nombre d'entre elles à réévaluer la manière dont elles feraient face à un monde caractérisé par une croissance structurellement plus faible et des coûts de capitaux plus élevés, a déclaré BlackRock.

"Elles réfléchissent à la manière de s'adapter à un paysage financier en pleine mutation, alors que les banques sont confrontées à une réglementation plus stricte et à une concurrence accrue pour les dépôts des clients, et que l'offre de crédit des banques se resserre", indique le rapport intitulé "Résilience financière dans un nouveau régime économique".

"Les PDG et les directeurs financiers réfléchissent à la manière de débloquer l'efficacité opérationnelle, d'optimiser leurs bilans et d'améliorer l'allocation des capitaux.

Quatre changements structurels façonneront le nouveau régime économique, ajoute le rapport : la perturbation numérique et l'intelligence artificielle (IA) ; la fragmentation géopolitique et la concurrence économique ; la transition vers la sobriété en carbone ; et la divergence démographique.

"Dans le contexte de ces changements, nous nous attendons à voir un éventail plus large de performances d'entreprises - les entreprises qui peuvent exploiter ces forces et en tirer parti surperformant, tandis que celles qui peinent à s'adapter pourraient sous-performer", a déclaré le rapport.

"Cet éventail plus large de résultats - et l'incertitude qui l'accompagne - se reflète dans un éventail inhabituellement large d'estimations d'analystes concernant les bénéfices futurs des entreprises. (Reportage de Simon Jessop, édition de Mark Potter)