BlackRock enregistre 86,36 milliards de dollars de collecte au premier trimestre

BlackRock a dévoilé des profits plus élevés que prévu par les analystes au premier trimestre. Le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net augmenter de 20% à 1,44 milliard de dollars, soit 9,35 dollars par action. Il est ressorti à 9,52 dollars corrigé des éléments exceptionnels, dépassant le consensus s'élevant à 8,70 dollars. Dans le même temps, son chiffre d'affaires a augmenté de 7% à 4,7 milliards de dollars, là où le marché visait 4,67 milliards de dollars.



Le bénéfice opérationnel du gérant d'actifs a augmenté de 14% à 1,76 milliard de dollars de dollars, ce qui lui permet d'afficher une marge opérationnelle de 37,5% contre 35,1% au premier trimestre 2021.



Le montant des actifs sous gestion de BlackRock a progressé de 6% pour atteindre 9 569 milliards de dollars après être passé au-dessus des 10 000 milliards de dollars au cours du trimestre précédent. Il a enregistré une collecte de 86,36 milliards de dollars contre 171,64 milliards de dollars, un an plus tôt.



Pour les seuls actifs de long terme, le concurrent d'Amundi a attiré 113,74 milliards d'argent frais alors que le marché visait 96,2 milliards de dollars.



Sa plateforme de fonds indiciels cotés (ETF) iShares a en particulier attiré 56,2 milliards de dollars d'argent frais et affiche 3 150 milliards de dollars d'actifs sous gestion. iShares représente un tiers des actifs sous gestion de BlackRock.