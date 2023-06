BlackRock espère lever 7 milliards de dollars pour son nouveau fonds mondial pour les énergies renouvelables

Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, a déclaré qu'il espérait lever jusqu'à 7 milliards de dollars pour son quatrième Fonds mondial pour les énergies renouvelables, alors que ses clients augmentent leurs investissements en faveur du climat.

Ce fonds, axé sur des projets dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques, pourrait investir dans l'énergie éolienne et solaire ainsi que dans d'autres technologies propres telles que les batteries et les infrastructures de réseau.

La demande des investisseurs institutionnels pour soutenir de tels projets a augmenté ces dernières années, car ils sont de plus en plus nombreux à vouloir aligner leurs portefeuilles sur la transition vers une économie à faible émission de carbone, a déclaré à Reuters David Giordano, responsable mondial de l'infrastructure climatique chez BlackRock.

Ce mouvement a également été alimenté par l'évolution rapide du contexte politique, les États-Unis et l'Union européenne ayant tous deux introduit un soutien financier majeur aux énergies propres afin de contribuer à la réduction des émissions de carbone dans le cadre de la lutte contre le réchauffement de la planète.

"Vous avez maintenant des gens qui essaient vraiment de concentrer la construction de leur portefeuille autour des différents sous-secteurs de l'infrastructure", a déclaré M. Giordano, citant la demande croissante des régimes de retraite attirés par des actifs qui correspondent aux engagements à long terme.

Cette demande survient malgré le fait que certains républicains américains s'opposent aux contraintes imposées aux entreprises de combustibles fossiles en raison du climat, a-t-il ajouté.

"Je dirais que l'engagement des investisseurs institutionnels à investir dans les infrastructures d'aujourd'hui et de demain est en fait très fort", a déclaré M. Giordano.

En conséquence, la société a déclaré qu'elle visait entre 5 et 7 milliards de dollars pour son quatrième fonds, après avoir levé 4,8 milliards de dollars pour son prédécesseur, qui a été clôturé en avril 2021.

Pour parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050, l'Agence internationale de l'énergie a déclaré que les investissements annuels dans les énergies propres devraient plus que tripler pour atteindre 4 000 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie.

Le troisième fonds a notamment investi dans le réseau de recharge à haute puissance IONITY, qui a levé 700 millions d'euros en novembre. Il a également soutenu la Waratah Super Battery en Australie, qui sera la plus grande batterie au monde à l'échelle d'un réseau.

Environ un tiers du dernier fonds devrait être investi dans chaque grande région - Europe, Amériques et Asie - bien qu'aucun objectif n'ait été fixé.

En fonction du montant levé, le fonds pourrait réaliser entre 18 et 22 investissements dans des projets en phase de démarrage et des projets développés, a indiqué M. Giordano, et pourrait également envisager des co-investissements.