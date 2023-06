Les actions des sociétés axées sur l'intelligence artificielle constitueront un important moteur de rendement pour les marchés développés dans un environnement économique difficile, a déclaré le BlackRock Investment Institute, citant un rallye exceptionnellement concentré sur une poignée de valeurs technologiques.

Il a déclaré que l'ampleur de la concentration des gains sur le S&P 500 dépassait les niveaux observés lors du boom technologique des années 2000.

"Nous pensons que ce marché boursier inhabituel montre qu'une force gigantesque comme l'IA peut être un important moteur de rendement même lorsque l'environnement macroéconomique n'est pas votre ami", a écrit l'équipe du BlackRock Investment Institute dans une note de perspectives de mi-année.

L'institut, une branche du plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a surpondéré les actions liées à l'IA dans les marchés développés.

Il a recommandé aux investisseurs d'être granulaires plutôt que de se fier aux rendements des classes d'actifs, compte tenu des prévisions d'un "nouveau régime" durable de volatilité économique et de taux d'intérêt élevés.

"Nous pensons que cet environnement va perdurer", a déclaré Jean Bovin, directeur du BlackRock Investment Institute, à la presse mercredi.

Il a cité le resserrement des marchés du travail, la transition énergétique et l'instabilité géopolitique comme des facteurs qui continueront à provoquer des pressions inflationnistes.

BlackRock a déclaré s'attendre à ce que les banques centrales des économies développées maintiennent les taux à un niveau élevé, indépendamment d'éventuels épisodes d'instabilité financière.

Dans ses perspectives pour le milieu de l'année, l'institut a déclaré qu'il continuait à surpondérer les obligations d'État américaines à court terme, car il s'attend à ce que les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps, et qu'il était optimiste sur les titres adossés à des créances hypothécaires d'agences américaines.

Il a relevé son opinion sur les actions japonaises de "sous-pondéré" à "neutre", estimant que les taux négatifs au Japon soutenaient les actions. (Reportage de Susan Mathew à Bengaluru, Davide Barbuscia et Sinead Carew à New York ; rédaction d'Anil D'Silva et Barbara Lewis)