BlackRock Inc, le plus grand gestionnaire de fonds au monde, va investir 550 millions de dollars dans l'usine de capture directe de l'air (DAC) d'Occidental Petroleum Corps dans l'ouest du Texas, ont annoncé les deux sociétés mardi.

Occidental recherche des investisseurs depuis l'année dernière pour son projet Stratos dans le comté d'Ector, au Texas, le plus grand projet conçu pour aspirer le dioxyde de carbone directement de l'air, car il prévoit environ 100 autres usines de ce type.

La première installation DAC à grande échelle d'Occidental est un test économique crucial pour une technologie qui, selon l'Agence internationale de l'énergie, jouera un rôle clé dans la décarbonisation de l'industrie mondiale, mais qui s'est avérée trop coûteuse lors des premiers essais.

L'investissement de BlackRock témoigne du soutien apporté aux projets ambitieux d'Occidental en matière de DAC, malgré les retards de construction et les augmentations de coûts répétés de Stratos au cours des deux dernières années.

Le DAC extrait le CO2 de l'atmosphère pour l'enfouir sous terre ou l'utiliser dans la fabrication de produits tels que le béton et le carburant d'aviation. Occidental et Exxon Mobil Corp estiment que le DAC pourrait représenter un marché de plusieurs billions de dollars pour les producteurs de pétrole d'ici 2050, à mesure que l'échelle fait baisser les coûts.

Cette coentreprise démontre que le captage direct de l'air devient une technologie dans laquelle il est possible d'investir", a déclaré Vicki Hollub, directrice générale d'Occidental, dans un communiqué. "L'engagement de BlackRocks dans Stratos souligne son importance et son potentiel pour le monde entier.

Mardi, Occidental a augmenté les coûts du projet à 1,3 milliard de dollars, la deuxième augmentation de prix cette année. Le projet était estimé entre 800 millions et 1 milliard de dollars en 2022. Son démarrage est prévu pour 2025, contre 2024 auparavant.

Stratos est conçu pour capturer jusqu'à 500 000 tonnes de CO2 par an, et les travaux de construction devraient employer plus de 1 000 personnes à environ 30 % de leur achèvement, a déclaré Occidental.

BlackRock a signé un accord définitif pour former une coentreprise avec Occidental, par l'intermédiaire de sa filiale 1PointFive, qui sera propriétaire de Stratos.

Berkshire Hathaway, le conglomérat dirigé par le milliardaire Warren Buffett, a soutenu indirectement les projets d'Occidental en achetant des actions et en augmentant sa participation dans la société. Il détient actuellement une participation de 25,8 % d'une valeur d'environ 14 milliards de dollars. (Reportage de Sabrina Valle à Houston et de Sourasis Bose à Bengaluru ; rédaction de Shilpi Majumdar et Leslie Adler)