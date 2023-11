BlackRock : l'UE a autorisé l'acquisition de Brasol

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Brasol Participações e Empreendimentos (Brasol) au Brésil, par BlackRock Financial Management, des États-Unis et Siemens Participações au Brésil.



La transaction concerne principalement le secteur de la production d'énergie électrique, en particulier le développement et la gestion de projets liés à l'énergie au Brésil.



La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité dans l'Espace économique européen.



